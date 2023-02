Top Infos Rewmi du 22 02 2023: Trois Casques bleus de la mission de l’Onu au Mali ont été tués et cinq autres blessés, hier mardi, par l’explosion d’une bombe artisanale…C’est l’émoi et la consternation à Ndindy et à la corniche Ndiouga Kébé dans la cité religieuse de Touba. Un jeune de 17 ans a été retrouvé mort…

Abdoul Mbaye inquiet après le chamboulement de la magistrature

La magistrature a connu avant-hier lundi, un grand chamboulement. Le chef de l’Etat Macky Sall a procédé à plusieurs nominations. Réagissant à ces changements, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, est convaincu que quelque chose se prépare pour les élections de 2024. « Grand chamboulement dans la magistrature. Pour aider en partie à préparer l’arbitrage des élections de 2024 ??? Certaines nominations retiennent l’attention ! », a-t-il écrit via sa page Facebook.

Trois sénégalais tués au Mali

Trois Casques bleus de la mission de l’Onu au Mali ont été tués et cinq autres blessés, hier mardi, par l’explosion d’une bombe artisanale dans le centre du pays, a indiqué la Minusma sur les réseaux sociaux. Selon notre source, les trois victimes sont de nationalité sénégalaise. Leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé. Le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et salafiste dans le nord en 2012.

Mohamed VI à Dakar, ce mercredi

Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, est attendu aujourd’hui mercredi, à Dakar, pour une visite d’amitié et de travail. « Cette visite, la neuvième du genre, est un gage de fidélité à la relation singulière entre le Royaume chérifien et le Sénégal », a souligné l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, dans un entretien. « C’est une visite de travail et d’amitié, la neuvième du genre depuis l’accession de sa Majesté le Roi Mohammed VI. A mon humble avis, c’est un gage renouvelé de fidélité à la relation singulière qui lie nos deux pays », a indiqué le diplomate.

Les commerçants du marché Sandaga rouges de colère

Des commerçants du marché Sandaga ont été délogés de leur lieu de travail sans sommation, ni préavis. Rouges de colère, ces vendeurs regroupés devant le centre commercial El Malick menacent de perturber le secteur par une grève illimitée. En plus du déguerpissement, ces commerçants dénoncent la destruction de 49 de leurs cantines sans négociation ou sommation. Un déguerpissement abusif et illégal, d’après eux. « Ils ont ouvert nos magasins vers 2 h du matin sans l’accord d’aucun des propriétaires. Ce qui est déplorable », fustige le bijoutier Omar Cissé. Selon lui, un promoteur privé veut mettre la main sur cet espace bien situé. Ce, sous le regard des autorités qui n’ont poussé aucun acte pour les aider. Ayant perdu plus d’un demi-milliard, ces commerçants ont manifesté leur ras-le-bol, bloquant ainsi la circulation aux alentours du marché, hier dans la matinée. Une rencontre est prévue aujourd’hui avec le préfet de Dakar. Réunion à l’issue de laquelle ils espèrent obtenir réparation du préjudice. Sinon, ils comptent user de tous les moyens nécessaires pour la récupération de leurs biens.

Fallou victime d’un couteau au ventre

C’est l’émoi et la consternation à Ndindy et à la corniche Ndiouga Kébé dans la cité religieuse de Touba. Un jeune de 17 ans a été retrouvé mort un couteau planté dans le ventre dans la nuit du dimanche au lundi. Le corps inerte de Fallou G. a ainsi été transporté à la morgue de l’hôpital de Ndamatou depuis hier mardi. L’enquête est actuellement entre les mains de la gendarmerie de Ndindy. Les hommes en bleu sont partagés entre deux versions. L’une parle de meurtre, l’autre parle de mort que la victime se serait donnée à la suite d’une transe. Tout de même, ils devraient se faire une bonne idée très rapidement, nous rapporte-t-on. Un membre de la famille confie que le corps du défunt n’est toujours pas mis à leur disposition pour l’inhumation. « Tout devrait se régler d’ici à 16 heures (hier) », confie-t-il au bout du fil. Affaire à suivre…

25 kg de chanvre indien saisis à Sédhiou

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la brigade territoriale de Sédhiou, a procédé ce 18 Février 2023, à la saisie de 25 kg de chanvre indien. En effet, une personne à bord d’une moto de type Jakarata, a été soupçonnée et poursuivie par les éléments du poste de Gendarmerie de Dianahmalari. Il sera intercepté à hauteur de la commune de Diannahba, arrondissement de Diendé.

Un nouveau séisme en Turquie fait au moins 6 morts et 300 blessés

Deux nouveaux séismes, de magnitude 6,4 et 5,8, ont été enregistrés lundi 20 février au soir dans la province turque du Hatay (Sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février, qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, a rapporté l’agence turque de secours AFAD. Celle-ci a annoncé mardi 21 février un bilan de 6 morts et 300 personnes hospitalisées, dont 18 dans un état grave, pour ces nouvelles secousses. Une alerte pour risque de submersion sur la côte turque a été émise, avant d’être levée. La province du Hatay borde la Méditerranée, avec la ville d’Antakya dans les terres et le grand port de marchandises d’Iskenderun sur le littoral. Selon l’AFAD, au moins deux autres secousses de magnitude 5,2 se sont produites en soirée.