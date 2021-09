Top Infos Rewmi du 22 09 2021: En visite à New York pour assister à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le président Macky Sall, La route a encore tué. Un homme âgé de 34 ans a été tué par un bus transportant des passagers. …

Audience

Après Macky Sall, Idrissa Seck s’est rendu hier à Touba. A la tête d’une délégation très restreinte, le président du Conseil économique, social effectuait sa visite pré-magal. Le Rewmiste en chef a été reçu en audience par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Après avoir pris congé du khalife des mourides, Idy s’est rendu également auprès de son marabout Serigne Moussa Mbacké Nawel.

Macky hué…

En visite aux États-Unis dans le cadre de la session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le chef de l’Etat, qui a participé hier à une réunion du Conseil de sécurité de l’instance, a été hué et chahuté par des compatriotes. Cela, devant l’ambassade du Sénégal aux États-Unis. En effet, des Sénégalais des États-Unis se sont déplacés devant le siège des Nations-Unies, pour crier leur opposition au régime et à la politique du Président Sall. Sur place, ils ont déploré l’état actuel de la démocratie sénégalaise, ils ont peint le chef de l’Etat et son pouvoir sous tous les sombres tableaux et scandé des slogans du genre : «Macky Sall dictateur».

…Ses militants s’interposent

Mais la manifestation de l’opposition a failli dégénérer. Et pour cause ! Des personnes, visiblement des partisans du président Sall, ont barré la route aux manifestants. Dans des vidéos devenues virales, des personnes sont malmenées et injuriées. «Nous ne laisserons personne salir l’image du Sénégal», lancent-ils aux opposants. Farba Ngom ayant devancé le chef de l’Etat, aurait tout entrepris pour lui éviter un accueil impopulaire. Et c’était pour sortir la grosse fortune. Le député et griot attitré du Président aurait remis 7 millions Fcfa à chaque groupe halpulaar venus de Washington, Kentucky, Philadelphie, Atlanta et New York. Ces «militants » ont été convoyés en avions et bus avec pour chaque militant 250 dollars (120. 000 Cfa).

…le plaidoyer de Macky

En visite à New York pour assister à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le président Macky Sall, qui a prononcé son discours, a fait un fort plaidoyer. Il a plaidé pour un État de paix, de sécurité et de stabilité. “Face aux défis actuels, l’État doit se donner les moyens d’assumer pleinement ses prérogatives régaliennes, pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité”, a estimé le Président Sall. Pour rappel, cette journée internationale de la paix est célébrée cette année dans un contexte de crise sanitaire.

Accident

La route a encore tué. Un homme âgé de 34 ans a été tué par un bus transportant des passagers. L’accident tragique s’est déroulé nuitamment sur l’axe Kaolack-Mbour. La victime, qui est vulcanisateur, était en train de réparer le pneu crevé du véhicule. Mais l’apprenti-chauffeur qui n’avait certainement pas vu B. Thiaw en pleine activité, a démarré le bus. Et l’irréparable s’est produit sur le coup. Après l’accident, l’apprenti-chauffeur non détenteur d’un permis de conduire a pris la poudre d’escampette. Arrêté par les policiers, le chauffeur du bus est actuellement en garde-à-vue dans les locaux du Poste de Diamaguène 2. Il est poursuivi pour cession d’un véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire d’après nos sources proches du dossier. L’apprenti-chauffeur est activement recherché par la police. L’enquête suit son cours.

Accident

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation internationale du travail (OIT), les accidents de travail tuent chaque année 2 millions de personnes. En 2016, 1,9 million de personnes sont décédées, d’après les estimations conjointes de l’OMS et de l’OIT. Selon l’étude, 19 facteurs de risque sont à l’origine de 19 % des décès incluant l’exposition à de longues heures de travail, l’exposition au travail à la pollution de l’air, aux asthmatiques, aux agents cancérigènes, aux facteurs de risque ergonomique et aux bruits. Sur le plan mondial, les décès dus au travail par population ont diminué de 14 %, entre 2000 et 2016, contrairement aux décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux associés à l’exposition à de longues heures de travail augmentant de 41 % et de 19 % respectivement.

Budget

A la fin du mois de juillet 2021, l’exercice budgétaire a été caractérisé par une réduction de la mobilisation des ressources et un rythme d’exécution modéré des dépenses publiques. Les ressources collectées n’ont pas été à la hauteur des attentes au terme du mois de juillet. Selon la Direction de la Prévision et des études économiques (Dpee), les ressources mobilisées, à fin juillet 2021, sont estimées à 1507,3 milliards. Cela équivaut à une baisse de 2,7% à la même période de l’an dernier.

Budget (Bis)

Les dépenses aussi se sont repliées de 7,7% à fin juillet 2021 pour s’établir à 2370,1 milliards. Ce qui, en conséquence, a placé le solde budgétaire à 862,8 milliards de francs Cfa, à fin juillet 2021, contre un déficit de 1019,8 milliards à la même période en 2020. Pour le mois de juillet, les salaires ont couté 77,9 milliards de francs Cfa. Ce qui porte la masse salariale de l’Etat à 516,7 milliards distribués à un effectif de 157.600 agents. Par ailleurs, 318,8 milliards de francs Cfa ont été payés au titre du service de la dette.

Bombardier et Pudzianowski

Le combat entre Bombardier et le champion Polonais Pudzianowski, est finalement ficelé. Pour rappel, le champion de Mbour avait déclaré forfait à quelques heures de leur duel au mois de mars dernier, à la suite d’un malaise. La nouvelle date est prévue pour le 23 octobre prochain.

Ucad

Le Conseil restreint de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a adopté la décision de report de l’ouverture de l’Université, prévue ce 4 octobre au 20 octobre 2021. Le Conseil qui s’est réuni ce lundi 20 septembre 2021 et a pris des décisions. La date de l’ouverture de l’Université est désormais fixée au 20 octobre 2021. Ce, pour permettre aux autorités de finaliser les codifications, de finaliser les chantiers, de lancer la campagne de vaccination à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO).

Putsch manqué

Une tentative de coup d’État manquée a eu lieu au Soudan tôt mardi 21 septembre, ont rapporté les médias d’État sans identifier les auteurs du complot. « Il y a eu une tentative de coup d’État manquée, le peuple doit y faire face », ont rapporté les médias d’État. Une source gouvernementale a également confirmé à l’AFP les informations selon lesquelles les auteurs du complot avaient tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d’État, mais « ils ont échoué ». Par ailleurs, une source militaire haut placée a déclaré qu’un groupe d’officiers était « impliqué dans la tentative » mais qu’il avait été « immédiatement suspendu ».

Putsch manqué (Bis)

Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l’armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle d’Omdourman, de l’autre côté du Nil. La tentative de coup d’État visait le gouvernement de transition soudanais mis en place après l’éviction en mars 2019 du président Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. Le Soudan connaît depuis une transition fragile caractérisée par des difficultés économiques et de profondes divisions politiques. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d’un programme d’allègement de la dette du Fonds monétaire international (FMI).