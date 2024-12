Top Infos Rewmi du 23/12/2024

Partager Facebook

La police nationale reste intransigeante, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. C’est dans cette dynamique qu’une nouvelle vaste opération de sécurisation a été organisée ce week-end. Cette mission policière, supervisée par la Direction de la sécurité publique, a permis l’interpellation de 349 individus pour diverses infractions, dont 78 pour ivresse publique et manifeste, 40 pour nécessités d’enquête, cinq pour détention et usage de chanvre indien, un pour détention de haschisch, un autre pour détention de volet, deux pour détention et usage collectif de chanvre indien, huit pour usage de produit cellulosique, un pour offre ou cession de produit cellulosique, deux pour rixe sur la voie publique, trois pour coups et blessures volontaires, deux pour menaces de mort avec arme blanche, deux pour vagabondage,…

… deux pour abus de confiance, six pour association de malfaiteurs, un pour défaut de permis de conduire, un pour entrave à l’exercice de mission de police, cinq pour non-inscription au fichier sanitaire et social, deux pour racolage actif sur la voie publique, un pour violence à ascendant, un pour destruction de biens appartenant à autrui, sept pour flagrant délit de vol, deux pour complicité de vol, un pour vol, etc… Et pour diverses infractions routières, les éléments des commissariats et postes de police du Sénégal ont mis en fourrière 46 véhicules. Également, les hommes du directeur de la Sécurité publique, Ndiarra Sène ont mené une autre opération spéciale, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires prescrites par l’autorité sur la circulation des motos sur toute l’étendue du territoire. À cet effet, sur les 1 937 motos contrôlées, 974 ont été immobilisées pour diverses infractions. Le montant des amendes forfaitaires s’élève à 4 424 000 F CFA versés au Trésor public.

Incendie au marché Guedj de Kaolack…

Le marché Guedj de Kaolack a été la proie d’un incendie, dans la nuit de samedi. Plus d’une centaine de cantines ont été calcinées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre, selon le capitaine Mamadou Yaga Mané du groupement d’incendie et de secours n°3 de Kaolack. « Nous avons été alertés à 23 h 20 mn pour un feu au marché Guedj de Kaolack. Neuf minutes après, les premiers engins se sont présentés sur les lieux. Il s’agissait d’un violent feu qui a dévasté tout sur son passage ». Selon lui, la rapidité de la mise en œuvre des moyens d’intervention ont permis de circonscrire le feu, ensuite d’arrêter la propagation et d’aboutir à son extension. Le commandant a aussi expliqué que la superficie totale des dégâts est d’environ 5 000 m2.

… Le maire Serigne Mboup au chevet des sinistrés

À la suite de l’incendie qui a ravagé une partie du marché Guedj de Kaolack, samedi nuit, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, s’est rendu sur les lieux, pour constater les dégâts et apporter son soutien aux commerçants sinistrés. Il s’est entretenu avec les responsables du marché pour avoir une idée de l’étendue du sinistre. Il a promis qu’une enveloppe de 50 millions F CFA sera dégagée par la municipalité pour assister les sinistrés. « Nous lançons un appel au gouvernement du Sénégal pour s’occuper des marchés, car le budget du pays, c’est plus de 6 000 milliards qui proviennent, dans une large partie, des marchés où des transactions commerciales. Il est temps de s’occuper des marchés », a-t-il plaidé. Selon M. MBoup, une commission sera mise dès demain aujourd’hui lundi pour recenser les sinistrés afin de voir ce que la mairie et l’État pourront faire en leur faveur.

Un sénégalais tué par balle au Mali

Un ressortissant Sénégalais du nom de Pape Faye, originaire de Kaolack, a été tué par balle le jeudi 19 décembre à Kéniéba au Mali, nous renseigne Horizon Sans Frontières dans un communiqué. D’après Samba Mbaye, un compatriote établi au Mali, Pape Faye a été froidement abattu par des inconnus. Au total, 22 sénégalais de l’extérieur ont été assassinés ou retrouvés morts dans des conditions suspectes durant l’année 2024, rappelle le communiqué.

Le SAEMS annonce un préavis de grève pour le respect des accords

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire du Sénégal (Saems) envisage de dépose un préavis de grève pour exiger le respect des quelques points de l’accord signé par l’Etat avec les enseignants, a annoncé, samedi, à Ziguinchor (sud), son secrétaire général national, El Hadji Malick Youm. « Dès notre retour à Dakar, nous allons déposer un préavis de grève pour montrer au gouvernement que le combat que nous avions mené contre les derniers régimes, c’est ce combat que nous allons continuer », a averti le SG national du Saems. El Hadji Malick Youm effectuait une tournée à Ziguinchor où il a assisté à un tournoi de football opposant le lycée Djignabo et le CEM Tètté Diédhiou. Un tournoi organisé par la sous-section du SAEMS de Ziguinchor. « Nous avons profité de cette tournée pour rappeler aux camarades qu’il y a des questions qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles le gouvernement est toujours attendu et sur lesquelles nous constatons un statuquo », a déploré M. Youm.

Il s’agit, selon lui, « des questions relatives aux lenteurs administratives, aux décisionnaires, à la revalorisation salariale et à la sur- imposition et à la formation des enseignants ». El Hadji Malick Youm a expliqué que c’est une tournée nationale de mobilisation et d’informations qu’ils ont initié au sortir de plusieurs rencontres qu’ils ont eues avec le gouvernement. « Les syndicats d’enseignants ont joué un rôle prépondérant pour la survenue d’une troisième alternance politique au Sénégal. Mais après plusieurs rencontres nous nous sommes rendus compte que jusqu’à présent nous n’avons pas pu encore obtenir des réponses », a-t-il déploré. D’où la décision, a-t -il souligné, » d’entamer cette tournée pour échanger avec les enseignants au niveau de la base, de les mobiliser parce que nous pensons qu’aujourd’hui inévitablement nous avons l’obligation de porter le combat ». « La préoccupation des travailleurs doit être la préoccupation de tout nouveau régime qui s’installe. Ce qui n’est pas encore le cas », s’est encore désolé le secrétaire général national du Saems.