Top Infos Rewmi du 24/12/2024: Affaire François Mankabou….Incendie à l’hypermarché Exclusive de Yoff…Macky Sall porte plainte contre X….Polémique sur la participation des jugements….Baisse des températures….

Macky Sall porte plainte contre X

L’ancien président de la République, Macky Sall, a déposé une plainte contre X au tribunal hors classe de Dakar pour les chefs de « faux », « usage de faux », « diffamation publique envers un particulier » et « diffusion de fausses informations ». Selon « Jeune Afrique », cette plainte concerne le compte bancaire de 1 000 milliards FCFA que certains attribueraient à Macky Sall. Antoine Vey, avocat français de l’ancien chef de l’État sénégalais, s’en est ouvert au média panafricain. Selon lui, cette plainte est le premier acte avant une procédure bien plus vaste. « On vient siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer (…) C’est le premier acte d’un changement de cap face aux trop nombreuses manipulations et allégations farfelues », affirme l’avocat.

Macky Sall porte plainte contre X (suite)

Selon Antoine Vey, le relevé bancaire avec les 1 000 milliards devenu viral sur les réseaux sociaux et attribué à Macky Sall est un faux. « Le numéro IBAN mentionné sur le relevé commence par les lettres ‘GB’, signifiant ‘Grande-Bretagne’, alors que le compte est supposé être à Singapour. Le numéro de compte mentionné […] ne correspond pas au numéro IBAN dans lequel il doit être en principe contenu (…) Singapour n’utilise pas le système IBAN, de sorte que la présence d’une telle référence sur un relevé authentique est impossible », dit-il. Dès lors, Macky Sall, qui ne cite personne dans sa plainte, souhaite que l’auteur de ce faux document soit identifié et écroué. « Il conviendra aux enquêteurs de déterminer qui a forgé ce faux document. Mais le procureur n’aura aucun mal à retrouver les personnes qui l’ont diffusé », ajoute Me Antoine Vey. Ce dernier laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’une opération coordonnée, car les personnes derrière les comptes ayant relayé cette infox « ne pouvaient ignorer l’origine frauduleuse du document, notamment au regard des anomalies évidentes qu’il contient ».

Affaire François Mankabou

Dans le cadre de l’affaire François Mankabou, l’avocat Me Kabou a révélé des éléments troublants concernant l’arrestation de son client. Selon lui, un proche d’un homme politique aurait surveillé Mankabou plusieurs jours avant son interpellation. Ce même individu aurait ensuite pris contact avec les proches de la victime en se faisant passer pour un infirmier, puis un ambulancier, pour annoncer son décès. L’avocat précise que des investigations ont permis de remonter la piste jusqu’au numéro de téléphone de cette personne. Une plainte a été déposée auprès de la cybercriminalité, et plusieurs proches ont été entendus. Cependant, Me Kabou souligne qu’à ce jour, aucune avancée significative n’a été enregistrée. Concernant les rumeurs de vidéos, l’avocat tient à clarifier que François Mankabou a été particulièrement précis dans son récit des faits, y compris en ce qui concerne les événements qui se sont déroulés à son lit d’hôpital. « On ne joue pas avec la vie des gens. La vie humaine est sacrée », a ajouté Me Kabou.

Incendie à l’hypermarché Exclusive de Yoff

Un violent incendie a ravagé ce lundi matin l’hypermarché Exclusive, situé à Yoff, causant d’importants dégâts matériels et plongeant les quartiers voisins dans l’obscurité. Les origines du sinistre restent inconnues pour l’heure. D’après les premières informations, les flammes ont touché la devanture de l’établissement avant de se propager aux premiers et deuxièmes étages. Ces niveaux abritaient des articles inflammables, notamment des ustensiles, textiles et décorations en plastique, ce qui a exacerbé la gravité de l’incendie. Les pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs CFA, mais aucune perte humaine n’a été rapportée.

Polémique sur la participation des jugements…

« Aucun candidat dont le dossier est conforme aux textes qui régissent les concours jusqu’à présent n’a été exclu », a d’abord précisé le ministre avant d’expliquer : « Concernant les dispositions en vigueur et mentionnées dans les arrêtés qui organisent les concours des écoles d’excellence, notamment le Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel (LSED), le Lycée d’Excellence Mariama Bâ de Gorée (LEMBA), et le Collège DARA RAMA, il s’agit de jugements supplétifs d’état civil et non de déclarations tardives. À cet effet, les jugements supplétifs acceptés sont les suivants : • 2 ans au plus après la naissance pour le LSED et le LEMBA ; • 5 ans au plus après la naissance pour le DARA RAMA. « Ces critères ont été établis dans un souci d’équité et d’égalité des chances, afin de garantir une évolution harmonieuse au sein des établissements d’excellence. L’objectif principal est de maintenir des tranches d’âge homogènes parmi les élèves, particulièrement dans le contexte de l’internat », a expliqué le ministre. Le ministère de l’Éducation nationale indique qu’il travaille actuellement avec des experts juridiques et des spécialistes de l’état civil pour proposer une révision des textes régissant ces concours. « L’objectif est d’adapter les dispositions en vigueur afin d’intégrer des cas spécifiques tels que les jugements d’adoption, les jugements de reconnaissance, les jugements de reconstitution d’acte.

… et déclarations tardives aux concours d’excellence

Cette révision permettra de mieux prendre en compte les réalités sociales et administratives ; tout en préservant le principe d’équité qui guide l’action du ministère », a informé le ministre de l’éducation. « Il faut préciser que, conformément aux directives issues du Conseil interministériel sur les examens et concours, le ministre avait accordé une dérogation à tous les candidats ne disposant pas de pièce d’état civil pour leur permettre de passer les examens. Ainsi, tous les candidats, avec ou sans pièce d’état civil, ont pu passer les examens et concours de la session 2024. Des mécanismes de régularisation de la situation des candidats sans pièce d’état civil sont actuellement mis en œuvre dans les académies », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale se dit ouvert à toute suggestion constructive et réaffirme son engagement à travailler dans l’intérêt des enfants et des familles du Sénégal. À cet effet, il appelle à la « responsabilité de tous dans le traitement et la diffusion des informations relatives à la gestion des examens et concours ainsi que des politiques éducatives. Toute désinformation ou interprétation erronée risque de porter atteinte aux efforts consentis pour promouvoir une éducation inclusive et de qualité ».

Baisse des températures

L’Anacim annonce qu’à partir de ce lundi jusqu’au jeudi prochain, le ciel sera « généralement nuageux à couvert accompagné d’une baisse notable des températures journalières sur l’ensemble du territoire, avec des températures maximales en-dessous de 30°C par endroits », lit-on sur la note transmise. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie appelle à la vigilance, surtout ceux qui s’activent dans l’élevage. La sensation de fraicheur sera particulièrement marquée dans les zones côtières ainsi que dans les localités du Centre et du Nord (Dakar, Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga, Diourbel, Thiès etc.).

Par ailleurs, « des pluies faibles à localement modérées sont attendues sur la majeure partie du pays, avec une probabilité plus élevée dans le Nord-est et le centre, y compris Dakar, entre la soirée de ce lundi 23 décembre et la journée du mercredi 25 décembre 2024 (voir carte de vigilance), a alerté l’Anacim. A cet effet, elle appelle à la vigilance. « La combinaison de la baisse des températures et des risques de pluie pourrait engendrer des impacts significatifs, notamment dans le secteur de l’élevage et d’autres activités sensibles », signale l’Anacim