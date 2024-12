Top Infos Rewmi du 26/12/2024

Le conseil constitutionnel se déclare incompétent dans l’affaire Barth

Dans l’affaire opposant Barthélémy Toye Dias au bureau de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a déclaré son incompétence pour examiner le recours déposé par le député. Barthélémy Dias avait en effet saisi l’institution d’un recours « aux fins d’annulation de l’arrêté n° 00079/ANS/SG/AD/GEN du 6 décembre 2024 », pris par le bureau de l’Assemblée nationale, concernant sa radiation. Dans son mémoire en réponse, le président de l’Assemblée nationale a souligné que la requête de Barthélémy Dias ne relevait pas de la compétence du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions des articles 92 de la Constitution et des articles 1er et 2 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. Le président a également rappelé que le Conseil constitutionnel avait déjà précisé les limites de sa compétence dans ses précédentes décisions, notamment les décisions n°3/C/2005 du 18 janvier 2005, n°1/C/2012 du 14 août 2012 et n°9/C/2017 du 8 décembre 2017. Ainsi, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur cette question, laissant le dossier à d’autres instances compétentes.

Les corps de deux jeunes filles retrouvés dans une fosse

Le quartier Thiabakh, à Richard Toll, s’est réveillé dans la douleur et la consternation après la découverte des corps sans vie de deux jeunes filles. Disparues depuis lundi, Khady Coulibaly, 3 ans, et Adjaratou Touré, 3 ans et demi, ont été retrouvées dans une fosse septique à Thiabakh. Ce drame a plongé les habitants de cette ville industrielle dans une profonde émotion. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Selon Idrissa Diallo, l’oncle de l’une des victimes, les fillettes avaient disparu lundi après-midi, vers 15 heures. Ce n’est que ce mercredi matin, après de longues recherches, que leurs corps sans vie ont été découverts, entre 7 heures et 8 heures.

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux 2025

Le président de la République va présider le 16 janvier la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, la première depuis son élection le 24 mars 2024, a-t-on appris de source officielle. « La cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, pour l’année judiciaire 2025, est prévue le jeudi 16 janvier 2025 (…) à la Cour suprême, sous la présidence effective de Monsieur le président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature’’, indique un communiqué reçu. L’évènement est axé sur le thème: « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».

Les raisons de l’annulation du concert de Waly Seck à Mbacké

Des jeunes de Touba ont créé un groupe WhatsApp dénommé « and khékh baye fall yi », suite à la rumeur relative à l’interdiction aux habitants de la cité religieuse d’aller assister au concert de Waly Seck. Un spectacle prévu ce 25 décembre à Mbacké. Ils appelaient à une mobilisation en projetant une attaque contre les Baye Faal chargés de veiller au respect des interdictions dans le périmètre du titre foncier de Touba. L’un d’entre eux avait même suggéré la fabrication de cocktail molotov. Des messages vocaux de ce groupe WhatsApp de plus de 300 membres ont finalement fuité.

Les raisons de l’annulation du concert de Waly Seck à Mbacké (suite)

En réalité, les Baye Faal n’ont interdit à personne d’aller assister au concert à Mbacké, a-t-on appris de l’un de leurs responsables des opérations. « Cette rumeur n’émane pas de nous », précise la même source. « Nous veillons au respect des interdictions à Touba notamment les activités folkloriques, les rassemblements. Après les matchs de football à Mbacké, certains supporters jubilaient jusqu’à Touba en violant le respect de la sacralité de la cité. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour exaucer le vœu de Serigne Mountakha Bachir Mbacké dans sa cité religieuse », renseigne notre interlocuteur. Face à la polémique à Touba, Waly Seck a décidé tout bonnement de reporter son concert à une date ultérieure.

Le domicile du rappeur « Ngaaka Blindé » saccagé, son véhicule caillassé

Le domicile du rappeur sénégalais, Baba Ndiaye plus connu sous le pseudonyme de « Ngaaka Blindé », sis dans la banlieue dakaroise, a été attaqué dans la soirée du mardi 24 décembre. Les malfaiteurs ont vandalisé sa maison avant de caillasser son véhicule. Le rappeur qui a donné l’information à travers une vidéo publiée via son compte Tik Tok, s’est désolé de la situation. Il a annoncé qu’il fera le nécessaire. « Je ne sais pas si ce sont des malfaiteurs ou des enfants, mais ils ont saccagé ma maison. Je n’étais pas loin lorsque les faits se sont produits. Alerté, j’ai fait demi-tour et j’ai aperçu ceux qui ont attaqué mon domicile et jeté des briques sur mon véhicule s’enfuir. Avec mon ami, on a tenté de les rattraper mais en vain », a expliqué le rappeur. Il a poursuivi : « Lorsqu’ils ont réussi à s’enfuir, à plusieurs mètres de nous, ils se sont arrêtés et m’ont balancé à la figure : ‘’Baba Ndiaye, on nous a envoyé pour t’attaquer ‘’ », a-t-il raconté, laissant un sourire. « Ngaaka Blindé » ne compte pas se laisser faire. Il a annoncé qu’il va faire le nécessaire pour que justice soit faite. « J’ai fait cette vidéo pour alerter les Sénégalais et l’opinion et pour leurs informer que je ferais le nécessaire. Et, j’espère qu’il aboutira à quelque chose ». A noter qu’aucun blessé ni aucune perte en vie humaine n’a été enregistré.

Deux têtes découpées en 10 jours par des moissonneuses batteuses à Touba-Kaffrine

Les accidents mortels avec les machines deviennent de plus en plus récurrents dans le monde rural. Il y a moins de 10 jours à Tingiti une localité située à Touba une machine batteuse avait découpé la tête d’un paysan répondant au nom de Mbaye Mbodji (42 ans) à la suite d’ une maladresse de ce dernier. Un autre cas similaire s’est produit cette matinée du mardi 24 décembre 2024 vers les coups de 11 heures au village de Diamal non loin de Birekelane (Kaffrine).

Un homme qui répondait au nom de Moustapha Sarr, la soixantaine, a également été sauvagement tué par une moissonneuse-batteuse. En effet, la victime a aussi été tragiquement emportée par le foulard qu’il portait par devers le cou. Muni d’un foulard au cou au moment des faits, la victime qui travaillait à l’aide de la moissonneuse-batteuse, renseigne notre source, a été aspirée par le routeur qui lui a découpé la tête. Le corps a été transporté au centre hospitalier régional de Kaffrine.