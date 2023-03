Top Infos Rewmi du 27 03 2023: En cette période de ramadan à Kolda, le sucre en poudre est moins visible dans les boutiques et autres étalages. Pire, le sucre en poudre disponible est vendu à des prix différenciés….Pour s’en débarrasser, Il a désigné comme étant son tuteur le nommé, Salif Baldé. Ce dernier est un vendeur de médicaments traditionnels et tradi-praticien…..Le groupement de syndicats d’enseignants dénommé G7 se veut faire entendre. Ainsi, il lance son premier plan d’action pour dire non aux arrestations arbitraires d’enseignants et d’élèves…..

Dr Babacar Niand de Suma libre mais, …

La garde à vue, prolongée hier, vendredi, de Dr Babacar Niang de Suma Assistance vient d’être levée. Ainsi, le médecin hume l’air de la liberté. A noter qu’il sera à la disposition des enquêteurs qui, on le rappelle, l’ont encore convoqué pour ce lundi. Il faut dire qu’il a été placé en garde à vue suite à son arrestation à Médina Ndathbe. Dr Babacar Niang a subi un interrogatoire conduit par les enquêteurs de la sûreté urbaine de Dakar sur l’hospitalisation à la clinique de Ousmane Sonko depuis jeudi dernier mais aussi, sur le cas de l’agent municipal de la Médina, Doudou Fall, décédé. Pour rappel, durant le deuxième interrogatoire, Dr Babacar Niang a fait savoir que la clinique n’a pas donné un traitement médical au leader de Pastef non sans s’en limiter en donnant d’autres révélations sur cette affaire.

Sucre

En cette période de ramadan à Kolda, le sucre en poudre est moins visible dans les boutiques et autres étalages. Pire, le sucre en poudre disponible est vendu à des prix différenciés. Si certains commerçants vendent le kilogramme à 600 f CFA, d’autres cèdent ce même kilogramme à 650 FCFA. Un tour dans certains quartiers périphériques de la ville a permis de constater que dans cette zone, le kilogramme du sucre en poudre est vendu à 700 FCFA. Une situation déplorée par les chefs de ménage qui invitent le service régional du commerce au contrôle des prix homologués. D’ailleurs chez les commerçants grossistes, le sac de sucre en poudre est vendu entre 29.000 et 30.000 FCFA. A signaler que ces différents prix sont revus à la hausse depuis la veille et le début de ce mois béni de ramadan. Malgré tout, les consommateurs continuent à s’en procurer pour assurer un bon ramadan.

Profanation de tombes à Kolda

Du nouveau dans l’affaire de la profanation de 03 tombes, au cimetière de Gadapara dans la commune de Kolda, les 16,17 et 19 mars. Après l’arrestation d’un premier suspect, il y a quelques jours, l’homme trouvé à l’intérieur du cimetière semble avoir des complices dans cette pratique. Amadou dit Serigne Diagne a été arrêté mercredi dernier par les éléments du commissariat central de Kolda. Pour en savoir plus, la police a réussi après interrogatoire et enquête à dénicher deux autres suspects. Et cela après une perquisition effectuée dans le logement de cet homme. Cette perquisition a permis la découverte d’objets mystiques, dans la salle de bain de sa chambre, dits « DIALANG ». Objets composés de cornes, de cauris, de gris-gris et d’objets de toutes sortes. Choses qui laissent croire à la pratique de la magie noire. Interpellé sur cette découverte, il affirme ne pas en être le propriétaire.

Profanation de tombes à Kolda (Bis)

Pour s’en débarrasser, Il a désigné comme étant son tuteur le nommé, Salif Baldé. Ce dernier est un vendeur de médicaments traditionnels et tradi-praticien. Interpellé et interrogé, Salif Baldé dit ignorer, le propriétaire des objets trouvés, même s’il avoue avoir hébergé le mis en cause, pour lui permettre, de se soigner traditionnellement. Quant à l’autre suspect nommé Abdou Baldé, âgé de 21 ans, tailleur de profession domicilié au quartier Saré Kemo dans la commune de Kolda, il partage la même chambre que le mis en cause. Toutefois, il dit aussi ignorer le propriétaire des objets trouvés dans la salle de bain de leur chambre. Ainsi selon, les déclarations d’Abdou Baldé, « Amadou dit Serigne Diagne, effectue fréquemment, des bains mystiques sur la terrasse. Pour ce qui est de la supposée maladie du susnommé, il n’a jamais été mis au courant puisque ce dernier, lui avait déclaré être venu à Kolda, pour ouvrir une boutique de prêt à porter ». Ayant suffisamment d’indices corroborant leur culpabilité, la police a décidé de les placer en position de garde à vue pour « Profanation et complicité de profanation de sépultures » selon le commissaire central Malick Dieng. Les trois présumés auteurs de la série de profanation de tombes à Kolda seront présentés au parquet ce lundi.

Grève de l’UNTJ

La grève de de l’Union nationale de travailleurs de la Justice (UNTJ) se poursuit. Les agents vont déclencher ce lundi une cessation de travail d’une durée de 72 heures. Ils protestent contre la non satisfaction de leurs revendications. « Pour notre respect et pour notre dignité, nous décrétons une grève totale de 72h renouvelables le lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars 2023 », a annoncé le secrétariat exécutif national dudit syndicat. L’instance explique les raisons de ce nouveau mot d’ordre : « Nous venons de boucler une grève de deux semaines qui est largement suivie dans les différentes juridictions du Sénégal et qui a causé un préjudice énorme aux justiciables. Sur les 09 points de revendications de notre plateforme, aucun point n’a encore été résolu ». Avant de poursuivre : « le cabinet du garde des sceaux, après avoir fixé un rendez-vous au bureau exécutif national ce vendredi à 18h, a finalement repoussé cette rencontre avec le ministre sans motif convaincant ». Les travailleurs de la justice réclament, entre autres, la revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant, la pérennisation et paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois, l’intégration de l’UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe, le virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé, l’indemnité de Logement pour tous les travailleurs de la justice, le reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers, entre autres.

Le G7 annonce un débrayage lundi et mardi

Le groupement de syndicats d’enseignants dénommé G7 se veut faire entendre. Ainsi, il lance son premier plan d’action pour dire non aux arrestations arbitraires d’enseignants et d’élèves. Le G7 annonce un débrayage lundi et mardi. Pour l’arrêt de toutes les formes de restriction de libertés, des tentatives d’intimidation et de violation de l’espace scolaire par les forces de l’ordre, la dématérialisation des actes et des procédures, la révision du statut des décisionnaires, le parachèvement de toutes les formations à la FASTEF: philosophie, la mise en position de stage, PC, professeurs issus du recrutement spécial. le reversement des Meps dans le corps des PCEM en EPS, le payement de l’indemnité de classe spéciale entre autres; et la résorption du passif des différents protocoles, le G7 décrète lundi 27 mars 2023 un débrayage à 10H 00 et mardi 28 à 10H 00, informe un communiqué des syndicats.