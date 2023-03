Top Infos Rewmi du 28 03 2023: C’est un fait assez rare. Presque tous les chefs de parquet du Sénégal vont s’adresser aux Sénégalais, aujourd’hui mardi…Idrissa Seck a annulé son rendez-vous avec la presse prévu cet après-midi à Dakar…On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de A. Sarr, menuisier ébéniste âgé de 21 ans….

Pourquoi Idrissa Seck a annulé sa conférence de presse

Idrissa Seck a annulé son rendez-vous avec la presse prévu cet après-midi à Dakar. Le Président du Conseil, Économique, Social et Environnemental (CESE) était particulièrement attendu sur des sujets tels que son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024, le thème du troisième mandat de Macky Sall, et sur les tensions socio-politiques à quelques jours de manifestations prévues par l’opposition, en prélude du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang. De source proche du chef de file de Rewmi, on explique ce report par la volonté de l’ancien Premier ministre (2003-2004) de contribuer à l’apaisement du climat politico-social. Soucieux de préserver “la paix et la stabilité”, l’ex Maire de Thiès ne souhaite visiblement pas contribuer à alimenter certaines polémiques et controverses, d’autant plus que le Sénégal célèbre bientôt son accession à l’Indépendance. Idrissa Seck devrait donc s’exprimer après cette séquence empreinte de solennité républicaine.

Les procureurs brisent le silence ce mardi

C’est un fait assez rare. Presque tous les chefs de parquet du Sénégal vont s’adresser aux Sénégalais, aujourd’hui mardi, à travers des points de presse prévus à la même heure. En effet, après le procureur de la République près le tribunal de Dakar, Ibrahima Bakhoum, ceux de Pikine, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et Ziguinchor, entre autres, ont également décidé de briser le silence. Même si l’ordre du jour n’est pas dévoilé, l’on apprend qu’ils vont tous se prononcer sur les nombreux cas d’arrestation de membres de Yewwi Askan Wi, et particulièrement du Pastef notés depuis quelques jours à Dakar et un peu partout dans le pays, dans la foulée du procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au leader du Pastef Ousmane Sonko. D’ailleurs, parmi les personnes arrêtées lors de ces manifestations du 16 mars dernier, il y aurait des membres des «Forces occultes», dont l’objectif était de rendre le pays ingouvernable, d’après la presse.

El Malick Ndiaye mis en liberté provisoire sous bracelet électronique

EL Malick NDIAYE a été entendu, hier matin. Inculpé pour diffusion de fausses nouvelles de nature a jeter le discredit sur les institutions (article 255 cu code pénal) et manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ( article 80), il est mis en liberté provisoire sous bracelet électronique. El Malick Ndiaye, a été placé en garde à vue, mercredi, à la Sûreté urbaine (SU) où il était convoqué le même jour. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Son tort, selon les policiers : avoir posté sur Facebook, le 16 mars, «qu’un individu habillé aux uniformes de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) a aspergé d’une substance inconnue le président Ousmane Sonko». Face aux enquêteurs, El Malick Ndiaye a précisé le sens de son post. Il a rappelé n’avoir pas pointé un agent de la BIP, mais plutôt un individu habillé comme tel. Et qu’à travers cette alerte, rapporte le journal, il voulait préserver l’image de la police.

Meurtre à Kaolack

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de A. Sarr, menuisier ébéniste âgé de 21 ans. En effet, selon une source généralement bien informée, A. Sarr et les deux sœurs (Ndack Guèye et Nd. Guèye) s’étaient croisés dans la rue près du cimetière de Keur Maloum, après la rupture du jeûne. Après un échange plutôt tendu, une bagarre a éclaté entre les deux tourtereaux (A. Sarr et Ndack Guèye). La nommée Nd. Guèye (née le 22/11/2007) qui se trouve être la sœur de Ndack Guèye est intervenue, mais elle aurait été frappée par le défunt. Très remontée, elle s’est emparée d’un couteau et sans crier gare, elle en assène deux coups à la victime. Un coup à la hanche droite et un autre à la région du cœur. Le jeune homme s’est malheureusement vidé de son sang avant l’arrivée des secours. Et selon la même source, l’arme appartiendrait à un talibé témoin de la scène. La mise en cause, Nd. Guèye est présentement placée en garde à vue au commissariat central de Kaolack…

FRAPP lance l’initiative China Mall dégage

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (FRAPP) lance l’initiative China Mall dégage. Face à la presse ce lundi 27 mars, Souleymane Gueye et Cie dénoncent « l’implantation illégale », de China Mall au Sénégal, avant d’annoncer une plainte contre la chaîne du centre commercial chinois. « On va attaquer l’implantation de China Mall en justice parce que son implantation est illégale. Il y’a l’arrêté 14-99 du 25 janvier 2019 fixant les conditions les modalités et de l’autorisation préalable du commerce. Ledit arrêté souligne que la distance minimum entre deux magasins doit être de 800 mètres. Suivant cette règle, son implantation est illégale. La distance entre Auchan de Mermoz et China Mall est de 678 mètres. Cette situation montre que le gouvernement du Sénégal est incapable de faire respecter ses propres règles sur le territoire national », a tonné Souleymane Gueye.

Celui-ci pointe du doigt le gouvernement de Macky Sall qu’il qualifie d’ « irresponsable et incapable », pour gérer le secteur du commerce. Et fustige l’action du ministère concerné qui a octroyé une licence de commerce aux Chinois. Après Auchan, Carrefour cette implantation constitue une menace les petites et moyennes entreprises (PME). À en croire Souleymane Guéye, les opérateurs économiques locaux au Sénégal, 99,8% sont des PME, 81,8% sont des entrepreneurs dont 50,8 % s’active dans le secteur du commerce. Raison pour laquelle « le Frapp lance un appel à tous les Sénégalais pour qu’il se batte contre cette mort programmé du commerce sénégalais. Nous invitons toute la population à soutenir les jeunes vendeurs de quincaillerie les jeunes vendeuses en ligne ». Le 18 mars 2023, la chaîne de centre commercial chinois « China Mall », a ouvert ses portes à Dakar. Ledit magasin propose des prix défiant toutes concurrences, une technique que les membres de FRAPP dénoncent et taxent de concurrence déloyale.

Le signal de France 24 coupé au Burkina Faso

La junte au pouvoir au Burkina Faso a ordonné lundi la suspension « sine die » de la diffusion de France 24 sur son territoire, après une interview sur la chaîne d’informations du chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) il y a quelques semaines. « En ouvrant ses antennes au premier responsable d’AQMI, France 24 (…) offre un espace de légitimation des actions terroristes. Le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité, et au nom de l’intérêt supérieur de la Nation, de la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l’ensemble du territoire national », indique un communiqué du gouvernement.