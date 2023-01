Top Infos Rewmi du 31 01 2023: Quatre jours après les échauffourées qui les ont opposés aux forces de l’ordre, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont remis le couvert en barrant la route nationale….n mécanicien est mort écrasé par le véhicule sous lequel il travaillait. Pape Lam, le chauffeur du véhicule en avait laissé le contrôle….

Un mécanicien mort sous un véhicule



Un mécanicien est mort écrasé par le véhicule sous lequel il travaillait. Pape Lam, le chauffeur du véhicule en avait laissé le contrôle à son apprenti qui ne détient pas de permis. L’apprenti chauffeur a voulu tester ses capacités de conducteur, il a alors voulu manipuler la voiture. Malheureusement, le mécanicien était sous la voiture. Il sera écrasé et il perdra la vie. Pape Lam a été poursuivi et jugé par le tribunal de grande instance de Mbour pour homicide involontaire et pour avoir donné sa voiture à une personne qui ne dispose pas de permis de conduire. Il a été condamné à 2 mois assortis du sursis.

Les étudiants de l’UGB barrent encore la route



Quatre jours après les échauffourées qui les ont opposés aux forces de l’ordre, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont remis le couvert en barrant la route nationale, obligeant les forces de l’ordre à intervenir au moyen de grenades lacrymogènes. Pendant deux heures, la bataille a fait rage entre les gendarmes et les pensionnaires de l’UGB. Aux grenades lacrymogènes des forces de l’ordre, les étudiants répliquaient par des jets de pierres rendant la route nationale 2 impraticable. Comme jeudi dernier, les étudiants ont encore réitéré leurs revendications qui portent principalement sur le manque d’infrastructures capables de contenir les nouveaux bacheliers orientés à l’UGB. La coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) menace de passer à la vitesse supérieure si ses revendications ne sont pas prises en compte dans les plus brefs délais.

Birahim Seck sur la culture de l’impunité



Birahim Seck appelle le gouvernement d’Amadou Bâ à donner suite à la dizaine de recommandations, plus de 80 au total, du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du fonds de riposte contre les effets de la Covid19. Ainsi, sur twitter, le Coordonnateur du Forum Civil a manifesté son impatience: «Plus d’un mois après la publication de ce rapport, on n’a pas encore connaissance d’actions ou de poursuites à l’encontre de responsables du gouvernement visés ». Birahim Seck accuse Macky Sall comme le principal protagoniste de cette inaction : «Nous avons l’impression qu’au (Sunugaal), la culture de l’impunité est une politique publique voulue et entretenue par le Président de la République, monsieur SMS. Nous nous attendions à des sanctions administratives et judiciaires à l’endroit des hommes indexées par la cour des Comptes ». L’ouverture d’une information judiciaire contre 10 responsables de l’administration impliqués dans des malversations a été d’ailleurs recommandé par ladite cour. Ce, après avoir constaté des surfacturations, des détournements, un problème d’attribution des marchés dans la gestion du fonds qui s’élevait au total à 1.000 milliards. «Le peuple en a assez des cas d’impunité et nous attendons une réaction des autorités », conclut Birahim Seck visiblement excédé.



Les excuses de Mollah Morgun à Sonko

L’ancien rappeur et activiste, Mollah Morgun, établi au Canada a fait son mea culpa. Après avoir publié une supposée photo du leader de Pastef Les Patriotes, il revient pour exprimer ses regrets. Dans une publication sur sa page Facebook, il a révèle avoir été pris au piège avant de présenter ses excuses au leader de Pastef, à ses partisans et à sa famille. « Celui qui m’a donné la photo de Ousmane Sonko m’a menti avec toute l’histoire qu’il m’a expliqué derrière. Je me suis trompé de bonne foi et je demande solennellement à Mr Ousmane Sonko de m’excuser pour ses désagréments causés . J’aime pas l’injustice . J’aime pas le faux . Damakoy kheekh. J’aime pas le mensonge, la manipulation,la sale politique.

S’agissant des audios oui c’est bien lui mais je trouve vraiment pas grave( leurs discussions) entre homme et femme et je suis en train d’attendre la vérification de l’authenticité de la vidéo Adji Sarr Ousmane Sonko pour m’exprimer…

J’aime pas le mensonge et je joue pas avec,déé moma gueuneul di bagna wakh deugg walla di sossaal Ab gorr. j’aime pas la manipulation et je l’accepte pas ak borr boumou meuné diaugué.

En attendant Je demande à Mr Ousmane Sonko de vraiment veiller m’excuser pour le tord que je lui ai fait subir lui, sa famille ses amis et ses sympathisants. merci beaucoup

Le combat continue…si deugg ak ragal yallah », a-t-il écrit.

113 cantines en fumée

L’incendie qui s’est déclaré au marché Ocass de Touba dans la nuit de samedi à dimanche a consumé au moins 113 cantines. Les chiffres sont du président du groupement des délégués des marchés de la cité religieuse qui estime les pertes financières à plusieurs millions de F Cfa. «Actuellement, je ne peux pas estimer les dégâts matériels. Pour le moment, on a dénombré au moins 113 cantines qui sont parties en fumée. Les tabliers, les tailleurs entre autres font partie des sinistrés. Si on l’estime financièrement, c’est beaucoup d’argent perdu», a déclaré à l’Aps, Sény Dieng, président des délégués des marchés de Touba. Il a salué la diligence dans l’intervention des sapeurs-pompiers avec à leur tête le général Mamadou Ndoye, commandant de la brigade, mais également la police et la gendarmerie, qui n’ont ménagé aucun effort pour pouvoir maîtriser la situation. Pour sa part, le chef de quartier de Touba mosquée et conseiller municipal, El Hadji Makhtar Diop a manifesté soutien aux sinistrés tout réclamant une modernisation de la pratique du commerce au marché Ocass. «On veut un marché moderne qui répond aux exigences actuelles. On compte vraiment sur le soutien des autorités étatiques pour qu’on puisse avoir un marché moderne », a-t-il plaidé. En visite sur les lieux du sinistre, le ministre de l’Intérieur Antoine Diome a fait part de l’engagement des autorités étatiques à œuvrer afin d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

Mbaye Ndiaye sur Mimi Touré



Venu présenter ses condoléances à la famille éplorée de Serigne Modou Niang et au monde de la lutte, le ministre Mbaye Ndiaye a profité de l’occasion pour se prononcer sur l’actualité du pays. L’affaire Mimi Touré et le discours du leader de Pastef, Ousmane Sonko ont été au cœur des sujets évoqués. Selon le ministre, l’expulsion de l’ex première ministre Aminata (Mimi)Touré de l’Assemblée est totalement différente de la sienne et de celle de Moustapha Cissé Lo. « C’est dommage parce qu’ elle avait déjà pris ses responsabilités. En tout cas je ne lui souhaite que du bien parce qu’on a cheminé ensemble et le président de la République Macky Sall lui a donné les postes de responsabilité les plus stratégiques du pays. Mais c’est Dieu qui l’a voulu ainsi, ce qui lui est arrivé est totalement différent de ce qui m’y est arrivé avec Moustapha Cissé Lo… » Quant à Ousmane Sonko, le premier ministre de l’Intérieur de l’ère Macky Sall l’appelle à favoriser le dialogue. Selon lui, les discours qui peuvent brûler le pays ne doivent pas venir de personnes qui ont une forte population derrière elles. « Je lui conseille de revoir sa façon de vivre et de parler avec les guides religieux, car au Sénégal nous avons nos réalités… »