Top Infos Rewmi: KOGN BI

Top Infos Rewmi du 14 06 2021: Le président de la République, Macky Sall, a décidé de porter l’avance Tabaski de 50.000 à 100.000 FCFA. L’armée a repris cinq nouvelles bases du Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Un homme de 25 ans a été retrouvé mort dans sa chambre. La découverte macabre a eu lieu à Missirah Wadène, localité située dans le département de Koungheul.

Macky hué

Sale quart d’heure pour Macky Sall à l’étape de Saint-Louis. Le Chef de l’Etat qui est en tournée économique dans le Nord du pays, a été hué et sifflé à son entrée dans l’ancienne capitale du Sénégal. Même s’il a été accueilli par ses partisans à Saint-Louis avec des pancartes à son honneur, ses détracteurs ne l’ont pas raté, du moins. Ils ont exprimé leur ras-le-bol quant à la gestion du pays. Deux jeunes ont été arrêtés par les forces de l’ordre. La cause ? Ils ont brandi une pancarte sur laquelle il est mentionné: “Non à un 3e mandat”.

Avance Tabaski

En perspective de l’Aïd El-Kabir (Aïd ELAdha ou Tabaski) qui sera célébré dans un peu plus d’un mois, «le président de la République, Macky Sall, a décidé de porter l’avance Tabaski de 50.000 à 100.000 FCFA. Cette importante mesure tient compte des effets économiques globaux de la pandémie de la Covid-19. Elle entre dans le cadre de la dynamique de renforcement de la protection sociale des travailleurs, renseigne, une note du ministère de Finances et du Budget. L’avance Tabaski sera remboursable en 10 échéances de 10.000 FCFA.

Kidnapping

Ce samedi 12 juin, une femme handicapée mentale, kidnappée pendant 8 ans, a été retrouvée ce samedi par la gendarmerie de Ouakam. Nommée Khady Niang, elle était séquestrée dans un taudis depuis près de 8 ans par son homme qui se disait être son mari. Ce dernier l’a épousée grâce à l’intermédiaire d’une femme dont l’identité n’est pas encore connue. Son kidnappeur a été arrêté et est actuellement en garde à vue.

Khady, ayant quitté le village de Fissel Mbadane en 2013, s’est retrouvée à Ouakam à la recherche d’une chambre en location. C’est ainsi qu’elle a rencontré un homme qui lui a offert un toit puis l’a épousée. Depuis lors, elle n’a plus jamais quitté les lieux, devenus sa prison. Un endroit crasseux où elle vivait dans des conditions odieuses. Elle n’avait pas accès à de l’eau pour se laver durant plusieurs mois. Son véritable mari Ousseynou Ndiaye s’est signalé. Selon ce dernier, cela fait 8 ans que lui et sa famille sont à la recherche de Khady Niang qui avait pris la fuite pour atterrir à Dakar.

Bases rebelles

L’armée a repris cinq nouvelles bases du Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Il s’agit essentiellement des positions de Ahinga, Badem, Bagam, Bounick et Djileor situées toutes dans la frontière sud-ouest. Une visite opérationnelle du colonel commandant la zone No 5 aura lieu dès ce lundi matin dans la nouvelle zone des opérations particulièrement dans la forêt des Bayotte dans la commune de Nyassia. A travers cette visite, le commandement tient ainsi à informer l’opinion sur les opérations en cours dans les secteurs 51 et 53 qui ont permis d’aboutir à de tels résultats notamment la conquête des bases du MFDC dans cette partie méridionale. Aujourd’hui, même s’il y a une reprise annoncée des bases du Mfdc, toutefois, il reste à savoir quel est le prix notamment le bilan de toutes ces opérations aussi bien humaines que matériel. C’est là où le commandement est attendu.

Sen’Eau

Dans une déclaration rendue publique, l’intersyndicale des travailleurs de la Sen’Eau «se félicite de la réussite de l’assemblée générale tenue ce mardi 8 Juin avec une mobilisation exceptionnelle du personnel ». «Nous tenons à rappeler que l’intersyndicale reste toujours engagée à poursuivre son plan d’action qui va naturellement dans le sens de mener la lutte pour la consolidation des intérêts du secteur de l’eau au Sénégal et la préservation des acquis du personnel », informent les syndicalistes.

Ces derniers qui annoncent qu’une «deuxième réunion de conciliation sera tenue ce lundi 14 Juin 2021 à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale (Dgtss) entre le comité intersyndical et la direction générale de la Sen’Eau. Ce sera donc à l’issue de cette réunion que la suite du plan d’actions de lutte sera déterminée ». Aussi, « les déclarations parues dans une certaine presse faisant état d’un accord ne sont pas conformes à la vérité. L’intersyndicale demande au personnel de rester mobilisé», renseigne la déclaration.

L’Artp recadre la Sonatel

Du neuf après la plainte déposée par Wave contre Sonatel Sa devant l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp). A titre conservatoire, et le temps de vider le contentieux, l’Artp a demandé à la Sonatel Sa d’appliquer «sans réserve, les principes de traitement et d’accès, de transparence et de non-discrimination, en accordant à Wave mobile money Sa les mêmes conditions que celles appliquées à ses filiales ou à ses associés notamment Orange finances mobiles, conformément à l’article 76 du Code des communications électroniques », selon l’Artp

Suicide

Un homme de 25 ans a été retrouvé mort dans sa chambre. La découverte macabre a eu lieu à Missirah Wadène, localité située dans le département de Koungheul. Le défunt se serait suicidé. Mais il ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Son corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital de Koungheul. Une enquête a été ouverte.

Abdoulaye Faye (Pds) décédé

C’est une grosse perte pour le Parti démocratique sénégalais (Pds) dont il était l’administrateur. Abdoulaye Faye est décédé ce samedi. Très engagé, il aura été aux côtés de Me Wade durant tous ses combats. Libération online s’incline devant la mémoire du défunt.

Attaque

Des hommes armés ont mitraillé dans la nuit de vendredi à samedi le domicile du président du Parlement du Niger, Seini Oumarou, tuant un de ses gardes du corps et blessant grièvement un deuxième. Les deux assaillants ont vainement tenté d’emporter un véhicule 4X4 pick-up stationné au domicile de Seini Oumarou. Une enquête a été ouverte immédiatement et les recherches en vue d’identifier et d’interpeller les auteurs sont actuellement en cours.