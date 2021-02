Touba: Ce qu’on sait des “tawaafeurs”

Serigne Mountakha a demandé l’expulsion des personnes qui effectuait « Tawaf » à la grande mosquée de Touba. Six personnes ont été placés sous mandat de dépôt. Ces derniers, qui étaient tous tout de blanc vêtu, avait débarqué sur l’esplanade de la grande mosquée avec la ferme volonté de faire le « Tawaf ». C’est-à-dire, faire plusieurs fois le tour de la mosquée, à l’image de ce qui se fait à la Mecque, pendant le pèlerinage. Le cerveau est un disciple de Serigne Modou Kara, informe L’OBS. Il appartient à un secte dénommé « Mouvement Diwanou Bamba Saliou Kara ». Il précise avoir débarqué à Touba avec ses condisciples en provenance de Dakar et plus précisément de “Liberté 3”. Serigne Modou Kara Mbacké soutient qu’il n’a rien à voir avec ce groupe de personnes.