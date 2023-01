Touba : Près de 800 personnes arrêtées

Au total, 785 personnes ont été interpellées dans la Ville de Touba (centre) en 15 jours durant une opération mixte de sécurisation police-gendarmerie, a annoncé Diégane Sène, Commissaire spécial de la Cité religieuse.

‘’Durant cette période de 15 jours, 785 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. 125 véhicules ont été immobilisés et 826 pièces saisies (….) », a déclaré le Commissaire.

Il s’entretenait avec la presse en marge d’une visite du ministre de l’Intérieur Antoine Diome dans la nuit de vendredi à samedi à Touba, pour faire l’état des lieux du dispositif mixte police-gendarmerie mis en place depuis le 25 décembre dans la Ville sainte.

Le Khalife général des Mourides Sérigne Mountakha Mbacké a ordonné, fin décembre, la dissolution de l’association Safinatoul aman, chargée depuis 1997 de la gestion du volet sécuritaire de Touba et confié cette mission aux forces régaliennes.

Selon le Commissaire, ‘’ces opérations ont eu un impact positif et ont été très bien appréciées par la population parce que la délinquance, si on ne peut pas dire qu’on l’a éradiquée carrément, a grandement diminué ».

Il a souligné que ‘’les zones réputées criminogènes notamment Mbar Ya, Market Ba, Marché Ocass ont été maîtrisées ».

‘’Les petits délinquants ont presque fui. Même dans la journée, il devient rare de les trouver dans ces lieux’’, a ajouté M. Sène tout en rappelant que la pratique du football, l’usage de la cigarette et le port des tenues vestimentaires indécentes sont formellement interdits dans la cité religieuse de Touba.

Les patrouilles nocturnes ‘’ont été d’une grande satisfaction », selon le commissaire Sène.

Avec ‘’l’engagement’’ de la police et de la gendarmerie, ‘’on a eu à engranger vraiment des résultats satisfaisants’’, a t-il salué, invitant les chefs de village et les délégués de quartier à ‘’une meilleure collaboration » pour permettre aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.