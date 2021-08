Touba: Serigne Khassim Mbacké assiste les populations

Serigne Khassim Mbacké a effectué, ce week-end, une descente fracassante au niveau de la Ville Sainte de Touba.Venu apporter son soutien à des groupements de femmes et organisations de jeunes (étudiants, “Jakartman”), le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul et ,non moins,responsable politique du parti présidentiel , n’a pas du tout fait cadeau à “ses” frères de l’Alliance Pour la République ( APR).

C’est un agenda très chargé que vient de boucler le jeune guide religieux proche du “Macky”. Serigne Khassim Mbacké, pour le nommer , qui était, ce dimanche, dans la Ville Sainte de Touba, a sorti l’article lourde pour voler au secours des populations. Ainsi, plusieurs mouvements de jeunes et organisations féminines ont reçu de l’assistance de la part de Serigne Khassim Mbacké. Dans la matinée, des étudiants de Touba/Mbacké ont eu le privilège d’accueillir le marabout – politicien.Ces pensionnaires de différentes universités du Sénégal (UCAD, UASZ,UGB, etc ), après avoir exposé leurs doléances à leur hôte du jour, ont promis de l’accompagner dans ses différentes activités politiques. En guise de soutien, ils ont reçu une importante enveloppe financière des mains du Mbacké-Mbacké. Après cette étape, Serigne Khassim Mbacké a visité certains endroits inondés de la Cité religieuse comme à Touba Mosquée, Touba 28, Mbacké pour ne citer que ceux-ci. A Mbacké, les femmes de Mbacké Bapp( Keur Serigne Cheikh Mbacké Mame Balla) et les “Jakartmen” ont été gâtés par le souteneur du Président Macky qui a remis à chacune des deux entités une enveloppe financière. A Mbacké Dimb (Guinaw-Rail), à Touba Dianatou Naïm (“Allomga”) et à Guédé, des organisations de femmes ont été financées par le petit-fils de “Borom” Darou Minam qui, de tacler sévèrement les responsables politiques locaux :”Ma descente politique au niveau de la Ville Sainte de Touba est motivée, surtout, par la passivité ,voire l’indifférence des élus de la Ville Sainte et d’autres personnes ayant bénéficié de promotions de la part de son Excellence Monsieur Macky Sall.Ils n’ont rien fait pour assister les populations. Pourtant, le régime en place leur a tout donné.Désormais, rien ne sera comme avant”, a-t-il laissé entendre. Et les Maires de Mbacké et de Touba d’en prendre pour leur grade:”Le Maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndao et celui de Touba, Abdoulahat Kâ ont failli sur toute la ligne. En dépit, des belles opportunités que regorgent ces deux localités qu’ils dirigent, ils n’ont rien foutu. Je demande aux populations de les sanctionner négativement lors des prochaines élections locales “, tempête Serigne Khassim Mbacké.