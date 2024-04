Touba: Serigne Khassim Mbacké se réjouit de la visite du Président Diomaye Faye

Partager Facebook

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été l’hôte, dans l’après-midi de ce lundi, de la Ville Sainte de Touba. Le nouveau locataire du Palais de l’Avenue Roume a été reçu avec les honneurs par le Khalife Général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassirou. Un déplacement vivement salué par Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul: »Nous remercions et félicitons le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vient de consacrer sa première sortie chez le Khalife Général des Mourides à Touba. Serigne Mountakha Mbacké est un père, un marabout et un conseiller pour lui. Nous nous réjouissons de cet acte noble et prions aussi pour la réussite totale de sa mission de conduire le Sénégal vers de meilleurs horizons économiqus « ,réagit le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké qui, de poursuivre : »Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a besoin d’être accompagné pour mener à bon port notre cher pays . Il nous faut donc une dynamique unitaire pour ce faire. Sa réussite sera la nôtre . Il a de l’ambition pour le Sénégal. Nous serons toujours à ses côtés pour l’aider à relever les immenses défis du futur », promet Serigne Khassim Mbacké.