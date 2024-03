Tournoi de l’Amitié U18 : Le Sénégal entre en lice ce mardi face au Mali

Partager Facebook

Le Tournoi de l’Amitié U18 a démarré ce dimanche 24 mars à Bamako (Mali). L’équipe nationale masculine U18 du Sénégal effectuera sa première sortie ce mardi 26 mars contre le Mali (pays organisateur), à 15 heures 00 GMT.

Les Lionceaux participeront à cette compétition pour la première fois, en vue des prochaines échéances comme l’Afrobasket de leur catégorie. Les protégés de Parfait Adjivon croiseront tout d’abord le Mali ce 26 mars, avant d’affronter la Tunisie le 28 mars et de clôturer le 29 mars contre la Guinée.

Le dernier carré est prévu le dimanche 31 mars et la finale aura lieu le lundi 1er avril 2024. Cette compétition organisée par le Ministère chargé des Sports du Mali en partenariat avec la fédération malienne de Basketball regroupera, outre le Mali, la Côte d’Ivoire (garçons), la Guinée (filles et garçons), le Sénégal (garçons) et la Tunisie (filles et garçons).