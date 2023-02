Tournoi international U19: Génération Foot remporte le trophée

Le club de Génération foot (Ligue 1 sénégalaise) a remporté, vendredi, le tournoi international U19 organisé par l’Académie Mohammed VI à Salé (Maroc) en s’imposant par 1 but à 0 face au Fath Union Sports (FUS) de Rabat.

Le club de Déni de Biram Ndao a pris, hier jeudi, le dessus sur l'Académie Mohamed 6 (0-0, 5-4 aux tab). En quarts de finale, les Sénégalais ont disposé du Real Madrid, à la suite de la séance des tirs au but, avec quatre réalisations contre trois. Le tournoi tournoi international U19 a démarré mercredi dernier.

Le club sénégalais avait sorti en quarts de finale le Real Madrid aux tirs au but , 4 à 3, après un score d’un but partout à l’issue du temps règlementaire. De son côté, le FUS de Rabat s’est qualifié en finale grâce à sa victoire sur le Racing Club de Strasbourg (France) par 1 but à 0.

Les Marocains ont éliminé en quarts de finale, 2-1, le Glasgow Rangers d’Ecosse. Le Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas, le Real Sociedad de l’Espagne, l’Olympique de Marseille, et l’Olympique Lyonnais de la France, et le Royal Sporting Club Anderlecht de la Belgique ont également participé au tournoi.