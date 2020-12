Tout savoir sur les huiles végétales cosmétiques

De Coco ou de Ricin, de Jojoba, d’Argan ou d’Avocat, pures ou en mélange, sèches ou grasses, pour nos cheveux ou notre peau, les huiles végétales sont devenues part intégrante de notre panoplie de beauté.

A une époque où nous traquons dans la formule de nos cosmétiques les ingrédients bannis, les huiles végétales apparaissent comme de véritables élixirs de beauté. Simples et authentiques, elles puisent en direct au cœur de la nature leurs nombreux bienfaits. Après quelques décennies dédiées au tout chimique, elles assurent un retour aux sources et à la tradition, elles nous rassurent.

Mais d’où viennent leurs innombrables pouvoirs, quelle huile pour quel effet, comment les choisir, quelles sont les précautions à prendre, les pièges à éviter ? Pour tirer le meilleur partie de ce coffre aux trésors offert par Dame Nature, voici quelques indices.

Bien choisir mon huile

Chaque huile tire ses bénéfices de sa teneur en acides gras essentiels, en vitamines, minéraux, anti-oxydants. Peau, cheveux, choisissez la vôtre au gré des saisons et de vos besoins

Les huiles végétales sont extraites du noyau, de la graine, des pépins ou parfois de la chair des fruits, comme c’est par exemple le cas pour l’Avocat, l’Olive ou le Coco.L’huile peut être extraite par différentes méthodes :

Les graines ou les fruits nettoyés et débarrassés des impuretés sont broyés, parfois décortiqués. Les graines peuvent être chauffées au préalable pour fluidifier l’huile. La presse mécanique se fait à une température inférieure à 60°. L’huile est ensuite filtrée. Cette méthode, de première pression à froid produit une huile vierge de qualité, très pure dans laquelle l’ensemble des actifs et des propriétés est préservé. Le corollaire : un rendement faible, les résidus conservant jusqu’à 30% de l’huile, non extraite.

Le rendement de l’extraction est amélioré en effectuant la pression à une température allant de 80 à 120°. L’huile brute ainsi obtenue par pression à chaud doit nécessairement être raffinée, et donc subir un ensemble de traitements chimiques (neutralisation, décoloration, désodorisation) qui lui fera perdre une partie de ses qualités et vertus.

Un procédé répandu est l’extraction par solvant chimique, souvent l’hexane. L’huile est entraînée par le solvant dans lequel elle est miscible. Le solvant est ensuite éliminé par distillation. Cette méthode, qui permet un excellent rendement est en général réservée aux huiles de qualité alimentaire.Une huile de première pression à froid est donc forcément bonne en cosmétique ?

Parfois oui (c’est le cas de l’huile d’Olive par exemple), mais parfois non : la merveilleuse huile d’Argan est, pour l’usage cosmétique extraite à partir des amandes à froid. Pour un usage alimentaire, les noix sont d’abord grillées pour développer l’arôme caractéristique.

Pour vos soins, veillez à utiliser une huile de qualité cosmétique, si possible de première pression à froid.

Une huile cosmétique est sélectionnée en fonction de sa teneur en actifs bienfaisants dans le cadre d’une application externe. Une huile alimentaire répond à des normes gustatives, digestives….Une huile cosmétique possède un dossier cosmétique déposé auprès des autorités compétentes en matière de santé. Il précise la composition exacte, le mode d’obtention, la formule précise s’il s’agit d’un mélange.D’où viennent leurs innombrables pouvoirs de mes huiles cosmétiques ?

Les huiles sont des lipides, composés pour l’essentiel d’un enchaînement d’acides gras, dits saturés, mono ou polyinsaturés. Plus la proportion d’acides gras saturés est forte, plus l’huile est proche d’un beurre, plus elle est riche est acides gras insaturés, plus elle sera fluide.

Appliquée sur la peau ou les cheveux, l’huile forme un film protecteur qui vient au besoin combler les failles d’un film hydrolipidique déficient pour maintenir une bonne hydratation cutanée. Contrairement aux huiles minérales dérivées du pétrole, une huile végétale n’est pas occlusive, et surtout, elle n’est pas inerte et apporte des actifs bénéfiques.

Présentes dans les graines des plantes pour aider à la germination, les huiles végétales apportent un cocktail d’actifs bienfaisants pour notre peau et nos cheveux : acides gras dits essentiels que l’organisme est incapable de synthétiser, dont les fameux Oméga 3 et Oméga 6 pour nourrir et protéger de la déshydratation. Riches en vitamines A, D, E, en minéraux et en phytostérols anti-oxydants, elles boostent le renouvellement cellulaire, renforcent les parois cellulaires et protègent du vieillissement, assouplissent et réparent les cheveux secs et les fait briller.Une huile sèche, c’est quoi ?

Une huile sèche est fluide. Elle s’applique et pénètre facilement sans laisser de sensation de gras au toucher tout en apportant une bonne hydratation cutanée. Elle ne tache pas les vêtements et laisse la peau soyeuse, les cheveux adoucis et brillants.

La fluidité d’une huile végétale dépend de sa teneur en acides gras insaturés. L’huile de Noisette, qui contient plus de 90% d’acides gras insaturés. On la trouve dans la nouvelle Huile Soin Métamorphose Nuhanciam.

De nombreuses huiles sèches présentes sur le marché tant pour la peau que les cheveux sont en fait des mélanges d’huiles rendues fluides par l’adjonction de silicones synthétiques. Adeptes du naturel ? Pensez à lire les étiquettes …Les huiles cosmétiques en mélange

Chaque huile végétale possède une texture et des propriétés différentes selon sa composition et sa concentration en acides gras, vitamines, minéraux…Vous pouvez mélanger les huiles pour en optimiser les bénéfices. Recette maison ou mélanges concoctés par un formulateur professionnel, faites votre choix ! Certaines formules associent plusieurs huiles végétales, lisez les compositions !