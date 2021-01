Tout savoir sur les mèches brésiliennes, péruviennes, malaysiennes, indiennes ou, chinoises

Ou, comment garder la tête froide au moment de choisir mèches à tisser et extensions…

Authentiques, les meilleures au monde, de qualité supérieure, en méga promo ou 100% naturelles, une petite exploration sur le net donne vite le tournis. L’offre de cheveux de tous grades, de toutes origines est plus que vaste, avec des appellations et qualificatifs parfois fantaisistes, exotiques. Les fabricants font assaut de créativité pour caresser notre imaginaire et il est bien difficile d’y discerner le vrai du faux.

Qui n’a fantasmé, à un moment ou un autre sur une chevelure longue et souple, de boucles pleine de peps et de vie, de changer de couleur sans prendre de risque ? Pour que ce mirage ne se transforme pas en rêve d’un jour, passant de l’état de crinière somptueuse à celui de parure terne et sèche à la triste allure de queue de yak, une petite mise au point n’est pas inutile. Reposons les bases afin que chacune puisse se déterminer, au moment de choisir ses mèches, ses extensions en consommatrice éclairée.

Le cheveu vierge, c’est quoi ?

Dans la théorie, un cheveu vierge est un cheveu qui répond à des standards de qualité très stricts. Il n’a subi aucun traitement agressif, chimique ou thermique. Défrisage, coloration ou décoloration, permanente sont bannis. La fibre capillaire est donc en parfaite santé, avec des cuticules intactes. C’est un cheveu Remy, c’est-à-dire que les écailles sont toutes orientées dans le même sens. Une mèche de cheveu vierge provient normalement d’une donneuse unique. Autant dire que c’est un cheveu totalement humain – contrairement à certains cheveux dits humains du commerce, qui comme chacun le sait, peuvent être mélangés de fibres d’origine animale et même synthétique… Un cheveu vierge pourra donc être coloré, décoloré, traité et coiffé comme un cheveu naturel, mais toujours en respectant les règles de base de soin et de douceur.

L’étiquette ne mentionne pas cheveu vierge ? Cela signifie qu’il a subi des traitements en usine avant commercialisation, pour le colorer, modifier sa texture.

Que signifie le grade des cheveux vierges?

Pour recueillir les cheveux de la donneuse, ils sont attachés en queue de cheval puis coupés. De la sorte, les écailles conservent toutes la même direction, pour éviter la formation de nœuds, la casse et assurer une bonne tenue dans le temps. Les cheveux sont alors lavés et désinfectés par des méthodes douces, puis attachés en mèches ou montés en bandes, à la main ou à la machine.

Selon l’âge de la donneuse et la santé de ses cheveux, les mèches sont alors classées en catégories. Vous lisez sur les étiquettes 4A, 5A, et même 6A et 7A… En principe, tout comme à la bourse où les sociétés traquent le triple A, plus la note est élevée, meilleure est la qualité (6A = cheveux d’une jeune femme de 18 ans qui n’a jamais été souffrante, n’a utilisé depuis sa naissance que des shampooings sans sulfate et jamais de coiffants à base de silicones ni de séchoir électrique….B+, ce seraient les cheveux de sa mamie, un peu fatiguée et asthmatique…) Dans les faits, la situation est toute autre. Cette gradation, qui semble satisfaisante d’un point de vue théorique ne répond en fait à aucune norme, aucun standard. Il n’existe aucun organisme de régulation, de sorte que chaque fournisseur y va de sa surenchère.

Vu sur le net les définitions suivantes, établissant une classification au vu de la capacité des cheveux à supporter une décoloration chimique plus ou moins extrême – ce qui est un critère des plus fantaisistes !

• Cheveu vierge Grade 5A totalement humain sans ajout de cheveux animaux ou synthétiques, peut être coloré jusqu’à la teinte 6 (châtain clair)

• Cheveu vierge Grade 6A totalement humain sans ajout de cheveux animaux ou synthétiques, peut être coloré jusqu’à la teinte 27 (blond)

• Cheveu vierge Grade 7A en provenance d’un seul donneur, avec les cuticules alignées, et n’ayant jamais été traité chimiquement. Peut-être coloré jusqu’à la teinte 613 (blond platine)

Autant dire qu’il n’y a aucune fiabilité dans ce grade, supposé permettre une sélection sur des critères rigoureux. Rappelons que par définition, le cheveu vierge provient d’un seul donneur. Dans l’exemple ci-dessus, seul le grade 7A est dans les faits un cheveu vierge. Dans les faits, chacun établit sa règle du jeu – pile tu perds, face je gagne …Vous avez envie de jouer ?

Vraie ou fausse, l’appellation de cheveux vierges ?

La mèche prélevée sur une donneuse unique, c’est environ 100 à115g. On vous propose des mèches vierges de 140, 150g ? Méfiance ! Il y a forcément du mélange. Un petit coup de pouce de l’animal ou du synthétique n’est pas exclu…. Le cheveu vierge n’a subi aucun traitement chimique, et donc pas de coloration. Les teintes disponibles devraient être le 1, 1B (noir naturel), éventuellement le 2.

La palette de teintes disponibles est plus large ? Méfiance ! Le cheveu a sans doute perdu sa virginité au profit de teintures qui n’ont rien de naturel….

Vos mèches vierges sont proposées à un prix défiant toute concurrence ? Méfiance ! Recueillir des cheveux vierges, les traiter est un processus long et précis – qui a son prix. Un prix trop bas devrait vous alerter. Chercher la bonne affaire, oui, mais se laisser berner, merci, pas pour moi…..Il a aussi été rapporté le prélèvement de cheveux sur des personnes décédées…. Le préciser ???

Que signifie Cheveu Remy ou pas Remy ?

Les cheveux vierges sont par définition Remy, c’est-à-dire que les écailles des cuticules sont toutes orientées dans le même sens pour préserver la longévité et le bon aspect de votre coiffure. Un cheveu Remy est aussi plus brillant, plus tonique. Certains cheveux sont mélangés à partir de plusieurs donneuses, et traités en usine. Ils ne bénéficient donc pas le l’appellation de cheveux vierges. Ils peuvent cependant être Remy, si l’orientation des cuticules est homogène.

Pour résumer :

Top qualité : cheveu vierge Remy. Vous pouvez le traiter, le colorer et le coiffer comme un cheveu naturel en bonne santé

Bonne qualité : cheveu Remy. Il a déjà été traité en usine. Coloration, décoloration ou traitements chimiques ou thermiques, allez-y avec modération.

Qualité standard : ni vierge, ni Remy, le cheveu a été traité chimiquement en usine, et les cuticules sont disposées de façon aléatoire. Ils sont par conséquent moins résistants et moins brillants qu’un cheveu Remy – a fortiori qu’un cheveu vierge. Prenez-les tels qu’ils viennent, et évitez tout traitement chimique ou thermique.

Notre avis sur les mèches siliconées

Certaines usines en Chine passent les cheveux dans un bain acide pour supprimer la cuticule abîmée, mettant le cortex à nu. Le cheveu est alors coloré, puis gainé avec des silicones qui donnent une illusion de santé et de brillance. Un tel cheveu est de fait de pauvre qualité et sera très rapidement endommagé. Faites le test : passez sur le cheveu un papier absorbant. Une trace translucide apparaît ? C’est bien du silicone, une assurance de courte vie pour vos mèches…

Non Remy Remy

Cuticule abîmé – pauvre qualité Cuticule saine – bonne qualité

Cuticule absente – le cortex est à nu

Mes mèches brésiliennes, péruviennes, malaysiennes ou européennes viennent…de Chine. C’est normal ?

Faisons un petit calcul : la distance entre Bahia au Brésil et Guangzhou en Chine, c’est plus de 18.200 km – entre Lima au Pérou et Guangzhou de 18300km. Est-il logique de prélever des cheveux au Brésil ou au Pérou, de les envoyer en Chine, de les renvoyer de Chine vers le plus souvent les Etats Unis pour les exporter ensuite sur la France ou ailleurs ? Sans parler du bilan carbone, avouez que c’est troublant. Continuons notre exploration.

Le Pérou, c’est à ce jour 30 millions d’habitants, dont environ 9 millions de femmes de 15 à 54 ans. Sachant que le don de cheveu n’est pas institutionnalisé au Pérou comme c’est le cas en Inde, que le cheveu pousse en moyenne de 1,5cm par an, combien des mèches le pays peut fournir en un an au marché international ? Et combien d’années la filière sera-t-elle exploitable ? Les chiffres indiquent que 99% des cheveux péruviens viennent de Chine…1% sont donc bien …des cheveux péruviens du Pérou…

Le cas est à peu près le même pour la Malaisie (un peu plus de 30 millions d’habitants). Pour le Brésil, 204 millions d’habitants, dont 60 millions de femmes entre 15 et 64 ans, le vivier est déjà un peu plus important. Certaines femmes des zones rurales ou des bidonvilles vendent bien leurs cheveux, mais vue l’explosion de la demande de mèches brésiliennes, cela reste marginal dans l’offre du marché.

Dans le même temps, l’Inde, pays où la tradition hindouiste fait de l’offrande des cheveux aux divinités un acte de foi, exporte plus de 500 tonnes de cheveux par an – 1400 kilos chaque jour.

Avec une population de 1,26 milliard d’habitants et une croissance de plus de 17% par an, le réservoir est là.

La Chine, pays le plus peuplé de la planète avec une population de 1.356 milliards n’est pas en reste. Alors, oui. Il existe bien un marché de mèches d’origine brésilienne, péruvienne, malaisienne ou européenne. Il constitue toutefois le très haut de gamme et demeure très limité. Pour l’essentiel, cheveu brésilien, péruvien, malaisien ou européen est une appellation commerciale.

Le cheveu brésilien…du Brésil ou de l’Inde

Cette jeune brésilienne n’avait jamais coupé ses cheveux. Elle les a vendu – 3600€. Eh oui, toute chose a son prix, et à moins de les acheter directement au Brésil, et à un prix pharaonique. Les mèches brésiliennes, viennent à 95% …d’Inde !

Le cheveu brésilien vierge Remy est un cheveu indien épais, brillant, souvent disponible en grandes longueurs. De belle tenue, il accepte la mise en plis, la coloration, toute pratique de coiffage respectueuse de sa santé.

Le cheveu brésilien Remy.

Evitez de le colorer ou le décolorer, il a déjà subi un traitement en usine.

Le cheveu brésilien non vierge non Remy traité chimiquement et dont les cuticules ne sont pas orientées dans le même sens est un bon produit entrée de gamme. Evitez les traitements chimiques ou thermiques.

Le cheveu malaisien

Plus épais et plus dense que le cheveu indien, le cheveu malaisien est aussi plus doux. De teinte sombre – noir ou brun foncé, il est naturellement souple et légèrement ondulé. Nouvellement arrivé sur le marché, et avec une source limitée vue la petite taille du pays, le véritable cheveu vierge malaisien est cher.

Le cheveu péruvien

Le cheveu péruvien du Pérou est très rare. Il est donc…très cher. Il reflète la diversité ethnique du pays au travers des teintes et textures disponibles – du noir au brun clair, du lisse à l’ondulé, bouclé et même frisé.

Le cheveu indien

Récolté dans les temples par le don des croyants ou vendus par les femmes de pauvre condition, le cheveu indien est très proche du cheveu européen. Vierge, Remy ou traité pour une coloration ou une mise en forme, il représente la meilleure qualité du cheveu asiatique.

Le cheveu chinois

Les femmes de condition modeste vendent leurs cheveux pour subvenir aux besoins de leur famille. Par nature très raide et de diamètre important, le cheveu chinois est celui qui reçoit le maximum de traitement en usine, pour le rapprocher au maximum du cheveu européen ou africain. Ils sont décapés dans un bain d’acide pour supprimer la cuticule afin de les rendre plus fins, puis décolorés et recolorés. Il existe toutefois aussi un cheveu chinois vierge, de teinte noire. Il prend difficilement le pli et doit être réservé en priorité à une coiffure raide. Le cheveu représente le premier prix.

Quel que soit votre choix

A FAIRE

– Séchez autant que possible à l’air libre

– Faites un co-wash toutes les 2 à 3 semaines

– Appliquez une lotion Leave –In pour maintenir l’hydratation – Evitez les produits de coiffage trop lourds