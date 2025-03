Tout sur le défilé du 4 avril 2025

Partager Facebook

Le Sénégal va vibrer au rythme des célébrations du 4 avril, marquant l’anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale en 1960. Cette année, 6 092 personnes, issues des corps militaires, paramilitaires et de la société civile, participeront au grand défilé prévu à Dakar, selon le colonel Clément Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1.

Lors d’un point de presse tenu à l’amphithéâtre Général Mamadou-Mansour-Seck du camp Dial-Diop, le colonel Nassalan a dévoilé les détails de cette cérémonie emblématique. L’armée de l’air alignera 14 aéronefs pour des démonstrations aériennes, tandis que le défilé motorisé comptera 397 véhicules et 140 motos, symbolisant la puissance et la modernisation des forces de défense et de sécurité.

Le volet civil du défilé sera marqué par la participation de 1 499 élèves issus d’écoles sénégalaises. Du côté des forces armées, 1 172 recrues des écoles de formation militaires et paramilitaires défileront aux côtés de 1 425 membres des forces de défense et de sécurité, répartis en 22 formations. La parade se clôturera avec un escadron monté de la Gendarmerie nationale, composé de 66 chevaux.

Un thème axé sur la souveraineté technologique et industrielle

Le thème retenu pour cette édition, « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées », reflète la volonté politique du Sénégal d’asseoir son autonomie en matière de défense et de sécurité. « Ce besoin répond à un impératif stratégique : construire une industrie nationale de défense et garantir une autonomie militaire », a souligné le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l’information et des relations publiques des armées.

Une célébration sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye

Les festivités seront placées sous la haute présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en présence de plusieurs dignitaires et invités de marque venus de pays partenaires.

Le 3 avril, la traditionnelle retraite aux flambeaux ouvrira les commémorations. Le lendemain, après la prise d’armes, le grand défilé militaire et civil se tiendra sur la place de la Nation, suivi dans l’après-midi d’un cocktail d’honneur au cercle mess des officiers et d’une cérémonie de remise de décorations présidée par le ministre des Forces armées.

Cette édition 2025 du 4 avril s’annonce grandiose, mettant en avant la montée en puissance des forces sénégalaises et leur engagement vers une souveraineté technologique et industrielle accrue.