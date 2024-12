Trafic de visas : Un Non-Voyant gruge 179 personnes

Partager Facebook

Une vaste escroquerie autour de faux contrats de travail en Suisse. Pape Mamadou Kane, la fraude nationale d’un non-voyant. Les enquêteurs ont recensé pas moins de 179 victimes à travers le pays dans une affaire d’escroquerie sur de prétendus contrats de travail en Suisse.

Âgé de 28 ans et non-voyant, Pape Mamadou Kane a été arrêté par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies, avant d’être déféré devant le parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux.

Selon Libération, le sieur promettait à ses victimes un départ imminent pour la Suisse, avec des contrats fictifs au sein d’une entreprise appelée Dada Drilling and Construction (Ddc).

Les conditions étaient simples : fournir un passeport et payer 1,1 million de FCFA (dont 100 000 FCFA pour les frais de dossier).

A. Mbaye, première plaignante, a remis 14 passeports (dont le sien) et 1,5 million de FCFA. La date de départ annoncée pour le 29 novembre 2024 n’a jamais eu lieu, Pape Mamadou Kane ayant disparu.

C. Guèye a confié 22 passeports et 2 millions de FCFA; A. Hann a versé 450 000 FCFA et deux passeports.

Certaines victimes, comme C. Dème de Noto Gouy Drama, ont enrôlé des groupes entiers : 123 passeports et 14 millions de FCFA collectés dans son village. I. Hann, de Maka Dieng (Tivaouane), a recruté 43 personnes et rassemblé 12,9 millions de FCFA.

Lors de son arrestation à Cambéréne, les autorités ont retrouvé 179 passeports en sa possession.