Transmission du VIH sida et protection de la population : Le ministère de la santé rassure et apporte des précisions

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a publié un communiqué, ce mercredi, pour clarifier les modes de transmission du VIH/Sida et rappeler les mesures de prévention et de prise en charge. Ce communiqué intervient dans un contexte de vives interrogations suscitées par l’actualité récente, notamment l’arrestation de plusieurs personnes, dont des homosexuels, accusés de transmission volontaire du VIH.

Selon le ministère, le VIH se transmet principalement par trois voies : la voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission de la mère à l’enfant. Docteur Sy et son équipe indiquent que le Sénégal a mis en place un programme de lutte contre le VIH/Sida sous la coordination du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS). Les stratégies de prévention incluent l’utilisation des préservatifs, le dépistage volontaire et confidentiel, ainsi que l’accès universel aux traitements antirétroviraux.

Poursuivant, le ministère affirme que grâce aux efforts faits, près de 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 92% d’entre elles ne transmettent plus le virus. Les nouvelles infections sont en baisse et la qualité de vie des patients s’est nettement améliorée, précise-t-il.

Enfin, le ministère de la santé et de l’hygiène publique invite la population à faire preuve de retenue et à éviter toute stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH, notamment les enfants et les adolescents. Il réaffirme, à cet effet, l’engagement des structures de santé à fournir des soins de qualité dans le respect de la dignité humaine et appelle à la responsabilité collective et à la solidarité nationale dans la lutte contre le VIH/Sida.

