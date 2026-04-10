Transport: les grévistes lèvent le mot d’ordre

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La Fédération des syndicats des transports routiers a annoncé, vendredi, la levée du mot d’ordre de grève observé depuis une dizaine de jours, à l’issue d’une rencontre avec les ministres de l’Intérieur et des Transports terrestres.

Son secrétaire général, Fallou Samb, a évoqué des avancées issues du dialogue avec les autorités, ouvrant la voie à une reprise progressive des activités dans le secteur.

Cette levée de mot d’ordre fait suite à une audience que la président de la République a accordée jeudi tard dans la soirée à Alassane Ndoye, président de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal.