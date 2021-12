Transporteurs de Diourbel: Le verdict est tombé

À Diourbel, le procès des 7 personnes qui avaient été arrêtées lors de la grève des transporteurs a eu lieu au Tribunal de grande instance de ladite localité.

Parmi les accusés qui ont fait face au Juge, Birane Tine Sow a été déclaré coupable de rébellion. Il a pris un mois d’emprisonnement ferme. Abdou Fall Ndiaye, Adama Sylla, Galaye Faye et Ibrahima Ndiaye accusés de participation à un rassemblement illicite et entrave à la liberté de travail, ont été condamnés à six mois d’emprisonnement dont un mois ferme. Ils devront aussi verser à Dakar Dem Dik 3 millions de francs Cfa au titre de dommages et intérêts.