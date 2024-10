Transports publics/Permis à point : Douze (12) points de désaccord dont la mise en œuvre de nouvelles réformes

Les états généraux des transports publics, ouverts ce lundi au CICAD, sont une occasion pour dresser “un état des lieux rigoureux’’ et un ‘’diagnostic complet’’ des maux de ce secteur en vue de sa ‘’transformation rapide et intégrale’’, a assuré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye . Cette rencontre de cinq jours organisée à l’initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, réunit des acteurs sociaux, des experts et des partenaires techniques et financiers.