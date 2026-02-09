Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
17706618111032

Tribunal de Dakar : Falil Gadio, journaliste de Sénégal7 bénéficie d’une liberté provisoire

9 février 2026 Actualité

Le journaliste Falil Gadio de Senegal7 a été déféré au Tribunal de Dakar ce lundi et a bénéficié d’une liberté provisoire. Cependant, il devra se présenter devant le tribunal des flagrants délits ce mercredi pour répondre des chefs d’accusation d’incitation à la violence et d’apologie du crime, aux côtés du jeune Ousseynou Ndiaye avec qui il faisait une interview.

Contrairement à Gadio, Ousseynou Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt et passera sa première nuit en prison en attendant le procès.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260209 1503482

UCAD : La tension est maximale

La situation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) commence à devenir inquiétante. En …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved