Tribunal de Dakar : Falil Gadio, journaliste de Sénégal7 bénéficie d’une liberté provisoire

Le journaliste Falil Gadio de Senegal7 a été déféré au Tribunal de Dakar ce lundi et a bénéficié d’une liberté provisoire. Cependant, il devra se présenter devant le tribunal des flagrants délits ce mercredi pour répondre des chefs d’accusation d’incitation à la violence et d’apologie du crime, aux côtés du jeune Ousseynou Ndiaye avec qui il faisait une interview.

Contrairement à Gadio, Ousseynou Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt et passera sa première nuit en prison en attendant le procès.

Publié par EL HADJI MODY DIOP