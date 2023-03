Tribunal de Pikine : Le maire Keur Massar Sud face au procureur cet après-midi

Le Maire de Keur Massar, Mouhamed Bilal Diatta Sud est actuellement au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le responsable de Pastef a été déféré ce jeudi. Il fera face au procureur dans l’après-midi. Mouhamed Bilal Diatta a été placé en garde à vue, hier. Il est poursuivi pour « atteinte à la sûreté urbaine de l’Etat ».

Après sa convocation à la gendarmerie, le maire de Keur Massar Sud Mouhamed Bilal Diatta est placé en position de garde à vue. D’après nos sources, il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat. D’ailleurs, il sera présenté au procureur de la République du tribunal de Pikine-Guédiawaye, demain jeudi à 8h.

Pour rappel, le maire de Keur Massar Sud avait reçu une convocation de la gendarmerie ce mardi 2023. Dans une vidéo devenue virale, il avait affirmé que le régime veut procéder à son enlèvement.

D’après Mouhammed Bilal Diatta, les forces de sécurité ont assiégé sa maison dans l’optique de l’arrêter avec force. Il avait pourtant poster « Mais je ne vais pas accepter d’être terrifié et je vais résister », avait lancé le maire avant de réitérer son appel à la résistance. Invitant tous ses administrés à venir le soutenir dans son combat, il ajoute : «Je suis maire de Keur Massar et je ne compte aller nulle part, je vais rester dans cette localité et résister. Je suis le descendant de Aline Sitoe Diatta, je ne suis pas un poltron.»