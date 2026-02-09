Tribunal Pikine – Guédiawaye : Deux hommes condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 3 millions FCFA pour actes impudiques

Partager Facebook

Deux individus, Amadou Ba et Gora Diakhaté, ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et à une amende de 1,5 million de FCFA chacun par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Les deux hommes, qui avaient reconnu les faits, étaient accusés d’actes impudiques ou contre nature.

Selon des informations relayées par nos confrères de Seneweb, Amadou Ba avait été dénoncé par son propre frère, tandis que Gora Diakhaté était son partenaire. Les deux prévenus avaient été placés sous mandat de dépôt le 20 janvier 2026. Lors du procès, Amadou Ba avait tenté d’évoquer la démence pour solliciter la clémence du tribunal, tandis que Gora Diakhaté avait promis de ne plus s’adonner à de tels actes.

Le procureur avait requis la peine maximale, soit cinq ans de prison ferme et une amende d’un million de FCFA pour chacun. Les avocats de la défense avaient plaidé la clémence, mais le juge a suivi la logique du parquet et a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.

Publié par EL HADJI MODY DIOP