TROIS QUESTIONS AVEC….. : Jacques Makhtar Gomis, Mamadou Diawo Diallo, Ndeye Coumba Moreau, Mouhamadou Ba, le quarté qualité de Rewmi network !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Quatre noms, quatre visages, ils sont les piliers sur lesquels Rewmi, dans ses différentes entités, a su construire sa notoriété. Symboles de loyauté, ils ont su, au fil des années, asseoir Rewmi dans la constance de la performance médiatique. Poreux à leur dévouement et bluffé par leur expertise, Rewmi, par la décision de son patron, le président Mbagnick Diop, s’honore de les honorer devant leurs pairs pour servir de boussoles, d’exemples et de repères.

Jacques Makhtar Gomis : Un Pilier de Rewmi Network

Depuis 13 ans, Jacques est un visage incontournable de Rewmi Network, ce groupe médiatique qu’il a vu grandir et se transformer en une référence incontournable au Sénégal. Entré en tant que jeune reporter, il a su gravir les échelons pour devenir aujourd’hui un responsable respecté, toujours animé par la même passion : faire progresser l’entreprise tout en maintenant son équilibre et son professionnalisme. Pour Jacques, le succès repose sur une direction claire et une équipe soudée, des valeurs qu’il s’efforce de transmettre aux plus jeunes, afin que chacun tire dans le même sens pour hisser le groupe encore plus haut. Les 13 années de Jacques à Rewmi sont jalonnées de moments forts et mémorables.

Parmi ses souvenirs les plus marquants, il évoque la couverture de l’élection présidentielle de 2012, qui a vu l’accession au pouvoir de Macky Sall. « Avoir suivi cette campagne et rapporté l’émergence d’un futur président reste gravé dans ma mémoire », confie-t-il. Jacques a aussi été témoin d’événements politiques majeurs, tels que les manifestations du 23 juin à l’Assemblée nationale, des moments intenses qu’il ne peut oublier. Mais Jacques n’est pas seulement un observateur de la scène politique ; il est également un journaliste sportif chevronné. Rewmi lui a offert l’opportunité d’accompagner l’équipe nationale du Sénégal lors de nombreuses compétitions. Parmi ces expériences, la Coupe d’Afrique des Nations 2021, remportée par le Sénégal en 2022 contre l’Égypte, reste l’un de ses plus beaux souvenirs. Pour lui, ce fut une victoire professionnelle autant que nationale, et il se rappelle encore l’appel de félicitations du président Mbagnick Diop, qui a reconnu son travail acharné.

À travers son parcours, Jacques a pu explorer plusieurs facettes de Rewmi Network, notamment le Quotidien, la radio et aujourd’hui la télévision. Mais c’est Rewmi FM qui reste le plus proche de son cœur. « J’ai vu cette radio évoluer depuis ses débuts jusqu’à devenir un pilier du paysage médiatique sénégalais », raconte-t-il avec fierté. Rewmi FM a été pour lui un terrain d’apprentissage et de progression, un lieu où il a pu gravir les échelons et jouer un rôle clé dans son développement. Pour Jacques, l’avenir de Rewmi repose sur une continuité dynamique et un respect constant des principes de travail. Il reste convaincu que la clé du succès réside dans l’effort collectif et le respect des consignes, et il se bat chaque jour pour que Rewmi Network demeure un modèle dans le secteur des médias au Sénégal.

Mamadou Diawo Diallo : Un Leader Dévoué et Persévérant

Mamadou est un homme déterminé, animé par un engagement inébranlable envers le groupe Promo Consulting. Son objectif est clair : veiller à ce que l’entreprise reste parmi les leaders de son secteur et vise toujours la première place. Pour lui, contribuer à l’avancée de l’entreprise et s’assurer qu’aucun obstacle ne freine sa progression est une mission naturelle, qu’il remplit avec une constance remarquable. « La radio est sans doute le support du groupe qui m’a le plus marqué jusqu’à présent ! » confie-t-il.

Dès son recrutement, Mamadou a su se démarquer par son sens de l’initiative et sa réactivité. C’est lors d’un matin décisif que tout a changé : face à un problème technique lié à la configuration des dictaphones, et en l’absence de compétences du technicien présent, Diawo a été sollicité pour résoudre la situation. Grâce à son intervention réussie, il a été convoqué par le président Mbagnick Diop, un leader qui croit en la jeunesse et la pousse à se surpasser. Dans son bureau, ce dernier l’a nommé responsable technique, une promotion inattendue qui, pour lui, symbolisait à la fois un immense honneur et une lourde responsabilité.

Ce moment, survenu peu après son arrivée, reste l’un des plus marquants de sa carrière. « Il m’a fait confiance, et depuis ce jour, j’en ai fait un défi personnel. » Mamadou ne manque jamais de partager ses conseils avec ceux qui aspirent à réussir dans le secteur des médias. Il insiste sur l’importance de la patience, une qualité indispensable dans un domaine où les défis sont nombreux et les ressources parfois limitées. « Au Sénégal, le domaine des médias est particulièrement difficile ; sans patience, il est presque impossible d’atteindre ses objectifs. » Il rappelle également que le respect des engagements, la rigueur, et le respect des horaires sont des principes essentiels. « Pour moi, le respect des horaires est fondamental, c’est l’un de mes principes clés », ajoute-t-il, en se remémorant l’éducation rigoureuse que lui ont inculquée ses parents : travailler dur, avec dignité et intégrité. Aujourd’hui, Mamadou Diawo Diallo incarne le modèle du professionnel dévoué, qui ne se contente pas de suivre, mais qui anticipe, résout, et mène avec un sens aigu de la responsabilité. Son parcours illustre comment la persévérance, la confiance en soi, et la capacité à saisir les opportunités peuvent transformer une carrière et inspirer ceux qui l’entourent.

Ndeye Coumba Moreau : Une Passionnée du Journalisme et Pilier du Groupe Rewmi Network

Ndeye Coumba est une figure emblématique du Groupe Rewmi Network, où elle incarne les valeurs d’excellence et de professionnalisme. Pour elle, être une icône de ce groupe médiatique représente bien plus qu’une simple position ; c’est un sacerdoce et un défi qu’elle relève avec détermination. Elle s’engage à être le reflet fidèle de Rewmi et à innover constamment pour que le groupe occupe la place qui lui revient dans le paysage médiatique. Passionnée par son métier, Ndeye Coumba place le professionnalisme au cœur de son engagement et cherche sans cesse à propulser l’organe de presse vers de nouveaux sommets.

Son parcours au sein du groupe est marqué par des moments forts, mais celui qui reste gravé dans sa mémoire est son entrée en avril 2012. À l’époque stagiaire dans une radio, elle a découvert le projet Rewmi FM grâce à un ami, Mamadou Barry. Après avoir déposé sa candidature dans des conditions précaires, elle fut surprise d’être rappelée pour un entretien avec le Président Mbagnick Diop. Ce moment marquant lui a révélé une facette humaine et bienveillante du Président, qui l’a toujours soutenue comme une fille.

Depuis ce jour, Ndeye Coumba continue de bénéficier du respect et de la considération de celui qu’elle ne perçoit pas seulement comme un employeur, mais aussi comme un mentor. Sa plus grande fierté est d’avoir été nommée Rédactrice en Chef de la radio, un poste qui couronne des années de travail acharné et passionné. Cependant, ce titre prestigieux s’accompagne d’un défi quotidien : gérer une rédaction composée d’une vingtaine de journalistes. C’est un rôle exigeant, où seule la direction générale peut juger de sa gestion, mais Ndeye Coumba reste déterminée à relever ce challenge. Parmi toutes les entités du groupe, Rewmi FM tient une place spéciale dans son cœur.

Pour elle, Rewmi FM est plus qu’une simple station de radio ; c’est sa maison, son ancrage, et une partie intégrante de son ADN. C’est là qu’elle a tout appris et vécu ses expériences les plus mémorables, bien avant l’émergence de Rewmi TV. Ndeye Coumba adresse un message fort aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le journalisme : aimer profondément ce métier est indispensable. Le journalisme est une profession exigeante qui demande beaucoup de temps et peut même empiéter sur la vie personnelle. Elle déconseille aux jeunes de choisir cette carrière pour des raisons purement financières et insiste sur l’importance de l’éthique, de la déontologie, et de la crédibilité. Pour elle, la neutralité est essentielle ; un bon journaliste doit rester impartial, ni du côté du pouvoir ni de l’opposition, mais au service de l’information, de l’éducation, de la sensibilisation, et de l’alerte. C’est cette vision rigoureuse et passionnée du journalisme qui fait de Ndeye Coumba une véritable référence dans son domaine.

Mouhamadou Ba : Un Rédacteur en Chef Passionné et Reconnaissant

Mouhamadou Ba est un professionnel passionné, dont le parcours au sein du Groupe Promo Consulting et Rewmi Network a été marqué par une croissance continue, tant sur le plan professionnel qu’humain. Reconnaissant pour les opportunités qui lui ont été offertes, il a su se démarquer par son engagement et son désir constant d’apprendre. En tant que rédacteur en chef, il a pu approfondir sa compréhension des mécanismes de la rédaction, tout en travaillant aux côtés de journalistes chevronnés.

Côtoyer Tamsir Jupiter Ndiaye, une figure inspirante du métier, a été pour lui une véritable source de motivation et un moteur de son évolution. Cette proximité avec des professionnels expérimentés lui a permis de renforcer sa vision du journalisme, en particulier dans la presse écrite, qu’il affectionne tout particulièrement. Pour Mouhamadou, la presse écrite n’est pas simplement un média, c’est un pilier fondamental de la diffusion d’une information de qualité et vérifiée. Il est animé par la conviction que ce rôle est indispensable dans une société où la véracité de l’information est primordiale. Cette vision le pousse à utiliser les compétences qu’il a acquises pour contribuer activement au rayonnement du Groupe Rewmi Network.

Déterminé et reconnaissant, il incarne un modèle de rigueur et de passion pour son métier. Et voit chaque jour comme une nouvelle occasion de faire briller les valeurs de l’information authentique et de qualité, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité et l’influence du média pour lequel il œuvre avec tant de dévouement.

ANNA THIAW