Trump fait bloquer le compte Wave de Mame M.Niang, procureur adjoint CPI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint, fait partie des magistrats de la Cour pénale internationale (CPI) visés par des représailles des États-Unis. La faute de ces derniers : d’avoir lancé des poursuites contre des dirigeants israéliens et ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre commis en Afghanistan par des soldats américains. Les mis en cause, leurs conjoints et leurs enfants sont interdits d’accès sur le sol américain. Leurs avoirs, aux États-Unis et entre les mains d’institutions américaines ou en lien avec le pays, sont gelés. Et la liste des sanctions n’est pas exhaustive.

C’est ainsi que le magistrat sénégalais éprouve depuis lors des difficultés pour effectuer des opérations de transferts d’argent et de paiement électronique. «Pour la petite histoire, quand mon compte Wave au Sénégal a été bloqué, suite aux sanctions, ils m’ont dit être obligés de faire la rétention des sommes que j’avais dans mon compte, confie Mame Mandiaye Niang dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur. Ce n’étaient pas d’importantes sommes heureusement, même si ça reste choquant de se voir sanctionné dans son propre pays !»

Les restrictions imposées par les États-Unis l’ont privé de l’intégralité de la victoire du Sénégal contre le Maroc «J’ai raté une bonne partie de la finale des Lions en Coupe d’Afrique, coincé à l’aéroport d’Amsterdam et incapable de prendre un Uber ou de payer un taxi. Cela peut être très frustrant», s’insurge le procureur adjoint à la CPI.