Tuberculose au Sénégal : La maladie fait 480 décès en 2025

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Selon le site afriqenvie.com, la Tuberculose est une maladie guérissable et évitable. Pourtant, 480 décès ont été enregistrés au Sénégal en 2025, preuve que la maladie reste un danger réel lorsque le dépistage et le traitement ne sont pas engagés à temps.

Ce 24 mars sera célébrée la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Kaolack. A en croire le site,le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique alerte : bien qu’évitable et guérissable, la tuberculose a encore causé près de 480 décès au Sénégal en 2025.

Sur 20.983 cas attendus, 16.158 ont été détectés, laissant 4.825 malades non diagnostiqués, principaux moteurs de la transmission et des décès évitables, informe un communiqué de l’autorité sanitaire. Cette situation rappelle que la maladie reste un défi de santé publique malgré des progrès notables.

Le Sénégal affiche pourtant des performances encourageantes, avec 90 % de succès thérapeutique et 98 % de dépistage du VIH chez les patients tuberculeux. Pour réduire la mortalité, l’État a renforcé sa riposte à travers une augmentation de 500 millions de FCFA du budget, la mise en œuvre du Plan stratégique intégré TB-VIH-IST-Hépatites 2026-2030 et l’introduction d’innovations comme le diagnostic rapide et la radiographie mobile