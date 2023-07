Tuchel : « Sadio Mané n’a pas répondu aux attentes la saison dernière »

Depuis plusieurs jours, des rumeurs indiquent que l’ailier Sadio Mané n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel pour la nouvelle saison au Bayern Munich. Cette information a été confirmée explicitement par le coach bavarois ce samedi en conférence de presse.

« Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une ‘constellation’ qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club, a lâché le technicien allemand. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football. »