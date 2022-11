Après son 0-0 contre le Danemark, la Tunisie s’est inclinée contre l’Australie (0-1), et se retrouve au bord de l’élimination avant d’affronter l’équipe de France dans quatre jours.

Retour sur terre pour la Tunisie. Après avoir accroché la Danemark (0-0) lors de la 1ère journée, les Aigles de Carthage sont brutalement retombés sur terre en s’inclinant contre l’Australie (0-1), ce samedi.

Les hommes de Jalel Kadri rêvaient de l’emporter pour se rapprocher de ce qui serait la première qualification de leur pays pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, en six participations. Mais après avoir été très solides face aux Danois, ils n’ont jamais su se montrer supérieurs à des Soccerroos qui avaient vite plié face aux Bleus (4-1) il y a quatre jours.

L’Australie aura sa finale

Comme contre l’équipe de France, l’Australie a ouvert le score sur sa première opportunité, avec une tête de Mitchell Duke sur un centre détourné (1-0, 23e). Et la Tunisie n’a jamais vraiment su réagir, malgré les efforts de Msakni (45e+3, 72e), et une poussée trop tardive dans le dernier quart d’heure où Mat Ryan s’est opposé aux tentatives de Montassar Talbi (84e) et Wahbi Khazri (88e).

Avec ce résultat, la Tunisie est au bord du gouffre. Un succès contre l’équipe de France mercredi prochain est obligatoire pour continuer à y croire, mais il pourrait ne pas suffire. L’Australie, de son côté, s’offre une « finale » contre le Danemark, avec un huitième de finale assuré en cas de victoire. Décidément, en un match, les choses ont bien changé pour ces deux équipes.