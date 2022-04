Tunisie : le pétrolier naufragé était vide, une catastrophe environnementale évitée

Après avoir indiqué que le pétrolier naufragé au large des côtes tunisiennes transportait 750 tonnes de gazole, les autorités ont finalement annoncé que le navire était vide. Une nouvelle accueillie avec soulagement, même si de nombreuses questions restent en suspens autour de ce mystérieux pétrolier dont plusieurs experts ont souligné le trajet incohérent.

Pas de menace pour l’environnement, mais de nombreuses zones d’ombre à éclaircir : les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi 22 avril que le pétrolier naufragé samedi dernier au large du sud-est de la Tunisie, était vide, écartant tout risque de pollution, après avoir dans un premier temps indiqué que le navire transportait 750 tonnes de gazole. Mais si une catastrophe environnementale a été évitée, des questions demeurent sur le trajet du pétrolier et la nature de ses activités.

« Le navire ‘Xelo’ qui a coulé dans le golfe de Gabès ne contient pas de gazole et ses réservoirs sont vides », a indiqué le ministère de l’Environnement dans un communiqué. « Il ne pose aucun risque de pollution dans l’immédiat », a ajouté le ministère. Le capitaine de la marine tunisienne Mazeri Letayef, qui dirige une cellule de crise dans le port de Gabès, a précisé à l’AFP que cette découverte avait été faite « à la suite des opérations des plongeurs tunisiens et italiens », après l’arrivée sur place d’un navire de dépollution envoyé par Rome.

« Les quatre réservoirs sont remplis d’eau de mer », a ajouté le capitaine Letayef, estimant qu' »il se [pouvait] que le navire ne soit pas en réalité actif dans le transport de carburants ». Selon le communiqué du ministère, les préparatifs lancés pour pomper le gazole « vont cesser » et les autorités étudieront un possible renflouement et remorquage de l’épave « dans une phase ultérieure ».

Le ministère, qui avait lui-même annoncé samedi dernier que le pétrolier transportait 750 tonnes de gazole, faisant craindre une marée noire, n’a pas expliqué les raisons de cette confusion. Pour une raison inconnue, ce pétrolier de 58 mètres de long et 9 mètres de large, construit en 1977, a commencé à prendre l’eau.

Des forces de la marine militaire ont évacué les sept membres d’équipage avant que le navire ne sombre par près de 20 mètres de fond. Il a coulé en position horizontale et ne présentait « pas de fissures » dimanche lors d’une inspection des plongeurs, selon le ministère de l’Environnement. La justice tunisienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident, mais aussi la nature de l’activité du pétrolier et son trajet ces dernières semaines.

Les membres d’équipage du navire – le capitaine géorgien, quatre Turcs, deux Azerbaidjanais – battant pavillon de la Guinée équatoriale, ont été interdits de quitter la Tunisie pour une période de deux semaines.