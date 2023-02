Turquie : Les 30 pompiers sénégalais sont rentrés

Ils ont passé plus de 10 jours à Hatay, en Turquie. Les 30 sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage-déblaiement y étaient déployés pour prêter main-forte aux équipes de secours, à la suite des séismes qui ont dévasté le sud de la Turquie. De retour au pays, ils ont été accueillis par le ministre de l’Intérieur à l’aéroport international Blaise Diagne.

«Le Sénégal a envoyé une équipe de 30 sapeurs-pompiers et le chef de l’État a décidé de donner 600 millions pour apporter son soutien au peuple turc. Les relations entre ces deux pays sont très profondes. C’est le lieu de féliciter le général Mamadou Ndoye, Commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour sa réactivité, mais surtout la sérénité. Ils sont revenus sains et saufs. Ils sont allés opérer dans l’épicentre du séisme. Ils sont braves nos soldats du feu. Encore nos condoléances», s’est exprimé Antoine Felix Diome.

L’ambassadrice du Turquie au Sénégal a remercié le Sénégal et souhaite que la collaboration continue. «Nous remercions les sapeurs-pompiers. Désormais, ils sont mes fils. Notre président Erdogan m’a chargée de remercier le président Macky Sall pour ce geste. Le Sénégal, depuis le début, a montré sa solidarité. Je souhaite que la collaboration continue»

Pour rappel, le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février, a dépassé les 41 000 morts, selon des sources officielles et médicales. Le total est désormais de 41 732 personnes ayant perdu la vie : 38 044 en Turquie et 3 688 en Syrie.