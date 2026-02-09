Uploader By Gse7en
UCAD : La tension est maximale

9 février 2026 Actualité

La situation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) commence à devenir inquiétante. En effet, le temple du savoir a été le théâtre de vives tensions entre étudiants et forces de défense et de sécurité depuis ce matin.

Les étudiants, déterminés à faire face aux réformes annoncées au ministre de l’enseignement supérieur relatives notamment à la supression du rappel des bourses, ripostent face aux policiers éparpillés un peu partout dans l’université.

Des scènes d’une violence rare sont actuellement notées avec un bâtiment qui a pris feu. Pris de panique, certains étudiants ont sauté du troisième étage. Pour l’heure, on ignore leur situation mais tout porte à croire qu’ils sont gravement blessés.

Nous suivons cette affaire de près.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

