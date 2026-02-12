UCAD : Les amicales d’étudiants suspendues et le calendrier universitaire maintenu

Partager Facebook

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est réuni en urgence ce mercredi pour examiner les incidents survenus lundi au sein du campus social, ayant entraîné le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine.

À l’issue de la réunion, le Conseil a présenté ses condoléances à la famille de l’étudiant disparu, à ses proches et à l’ensemble de la communauté universitaire.

Ainsi, pour rétablir l’ordre et la sécurité sur le campus, le Conseil académique a décidé de prendre plusieurs mesures. Il a tout d’abord décidé d’assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire.

Par ailleurs, les amicales d’étudiants ont été suspendues à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre. Dans le même temps, un comité ad hoc sera mis en place pour formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires.

Enfin, des cellules d’écoute seront instituées pour accompagner les différentes composantes de l’UCAD, notamment les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. Pour conclure, le Conseil académique dit réitérer son engagement en faveur de la manifestation de la vérité et du respect des principes qui fondent l’institution universitaire.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

