UCAD : Par peur d’un risques de troubles, les congés du premier semestre désormais fixés du mardi 28 mars au mardi 11 avril

Par peur de troubles ce Mercredi, des mesures ont été prises par le gouverneur de Dakar. Et les mesures ne se limitent pas dans la rue, de même le directeur du COUD a décider d’anticiper les congés du personnel à partir de ce Mardi 28 Mars 2023.

En perspective des risques de troubles et des dommages éventuels aux biens et aux personnes, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation informe que les congés du premier semestre initialement prévus du samedi 1er avril au mardi 11 avril 2023 à 8 heures, sont dorénavant fixés du mardi 28 mars 2023 à 18 heures au mardi 11 avril à 8 heures. Mais pour des motifs de menaces réelles de troubles à l’ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, la marche n’aura pas lieu.

Par ailleurs, le préfet Mor Talla Tine informe que « toute violation des dispositions du présent arrêté expose les déclarants (El Hadj Ousmane Fall, Justin Correa, Babacar Tambedou) aux sanctions prévues par les textes en vigueur ».

Le préfet du département de Dakar a interdit la marche de la Coordination départementale du Pastef prévue le jeudi 30 mars 2023, de 15 h à 18 h, à Dakar. La manifestation devait se tenir sur l’itinéraire «rond-point Coud – avenue Cheikh Anta Diop – rond-point Poste Médina».