Ukraine : L’ONU condamne une attaque sanglante contre un marché à Kherson

Le Coordonnateur humanitaire de l’ONU en Ukraine, Matthias Schmale, a condamné une attaque meurtrière commise par les Russes mardi matin, et souligné la nécessité de protéger les civils dans une guerre qui dure depuis deux ans et demi.

« Une fois de plus, une nouvelle attaque insensée des forces armées russes a tué et blessé des civils sur un marché très fréquenté de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine », a annoncé Matthias Schmale dans un communiqué.

Au moins cinq personnes ont été tuées et d’autres blessées, selon les médias. M. Schmale a déclaré que le marché et une station de transport public avaient également été endommagés.

Le haut responsable de l’ONU a noté que depuis le début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022, « des milliers de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes sur les marchés, dans les écoles et les hôpitaux ont perdu la vie durant cette guerre ». Il a souligné que « les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont strictement interdites par le droit international humanitaire et doivent cesser ».

Forte augmentation du nombre de victimes

Le nombre de victimes civiles et les dommages aux infrastructures civiles ukrainiennes ont « considérablement augmenté » entre juin et août de cette année, a confirmé le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le HCDH, dans son dernier rapport sur ce pays. « Avec 589 civils tués et 2.685 blessés imputables au conflit entre le 1er juin et le 31 août 2024, le nombre de victimes civiles au cours de cette période de référence a augmenté de 45 % par rapport au trois mois précédents. Juillet 2024 représente le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022 », précise le rapport.

La journée la plus meurtrière a été le 8 juillet, au cours de laquelle au moins 43 civils ont été tués dans une attaque de missiles coordonnée à grande échelle, « avec des dizaines de bombardements par la Fédération de Russie sur des cibles en Ukraine ».