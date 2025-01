UN AVENIR OÙ LA TRADITION ET L’INNOVATION SE RENCONTRENT: « Grains de Mil » Une Célébration de la Tradition et de l’Entrepreneuriat au Cœur des Mamelles »

Le quartier des Mamelles a vibré au rythme de la culture sénégalaise lors de l’inauguration du restaurant traditionnel « Grain de Mil » d’Ibrahima Fall. Ce nouvel établissement, véritable ode à la gastronomie locale, met à l’honneur les spécialités culinaires préparées à base de mil, un grain riche en nutriments et en histoire. Cette cérémonie, marquée par une affluence impressionnante, a réuni des personnalités de renom, dont le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage. Cet événement a non seulement célébré l’ouverture d’un restaurant, mais a également mis en lumière l’importance de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

La cérémonie d’inauguration a débuté dans une ambiance festive, rythmée par des chants et des danses traditionnelles. Les invités ont été accueillis par Ibrahima Fall, le propriétaire du restaurant, qui, avec un sourire radieux, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu son projet. Le restaurant Grain de Mil se distingue par son menu riche en spécialités culinaires à base de mil, une céréale nutritive souvent sous-estimée. Les couleurs vives des tenues locales ont ajouté une touche festive à l’événement.

Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, en tant qu’invité d’honneur, a prononcé une allocution inspirante. Dans son discours, il a souligné l’importance de soutenir les jeunes dans leurs initiatives entrepreneuriales. Il a évoqué le rôle crucial de l’agriculture dans le développement économique du Sénégal et la nécessité d’encourager l’utilisation de produits locaux : » C’est une grande fierté pour nous de voir des jeunes Sénégalais qui entreprennent, des jeunes Sénégalais qui valorisent les produits locaux, des jeunes Sénégalais qui créent des emplois, des jeunes Sénégalais qui utilisent le fruit de leur éducation de le mettre en pratique, ça c’est de la théorie à la pratique. Vous faites une fierté M. Fall, en tout cas au nom de tout le gouvernement, au nom de tous les Sénégalais, nous vous encourageons et nous vous remercions. Je lui ai dit qu’au mois de septembre 2025, nous accueillons un grand sommet que nous avons gagné après une très très très rude bataille, compétition et en finale le Sénégal a gagné contre le Nigéria où on va accueillir plus de 6500 visiteurs internationaux et je vous fais la promesse publique que vous ferez partie des restaurateurs que l’on va choisir pour vendre la cuisine de notre pays. Voici des Sénégalais que nous devons soutenir pour être des champions. A chaque fois on nous dit McDonald’s, fast food, quand je vois la qualité de l’inventaire des plats que vous avez montré ici, beignets d’ougoube , araw, fondé, c’est exactement ce que nous voulons cherchons . Le restaurant ‘Grain de Mil’ est un exemple parfait de notre culture » , a-t-il déclaré.

Ibrahima Fall, le propriétaire du restaurant, a également pris la parole : » Je suis un jeune entrepreneur. J’ai créé mon premier restaurant, Grain de Mille, en 2020. Grain de Mille, c’est un concept de restaurant qui propose des plats à base de mille. À savoir le tchakri, ngala, tchéré, beignet d’ougoube , ngourban. Tous les plats à base de mille sont produits au restaurant. Je l’ai créé pour en partie veiller à la sécurité alimentaire du Sénégal, mais aussi pour me démarquer des autres restaurants. Parce que si on fait le tour du Sénégal, on ne verra que des restaurants qui copient l’Occident . Et moi pour me démarquer des autres, j’ai créé quelque chose d’authentique, qui est Grain de Mille.

Dans la vie, il suffit seulement de croire en soi, et puis de se lancer, et de faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous voyez d’habitude. C’est un long chemin que j’ai parcouru mais de fil en aiguille, on est arrivé à instaurer un restaurant en 2020 et , aujourd’hui, on en lance un autre. Donc il n’y a pas de secret, c’est seulement le travail qui nous a permis de réaliser ce restaurant . Chaque grain de mil représente une histoire, une tradition. Mon objectif est de faire revivre ces saveurs et de les partager avec le monde “ , a-t-il déclaré, ému. Le restaurant « Grain de Mil » se distingue par sa carte riche et variée, mettant en avant des plats traditionnels revisités avec une touche moderne.

La cérémonie d’inauguration du restaurant « Grain de Mil » a été un succès retentissant, marquant le début d’une aventure prometteuse. Ibrahima Fall, avec sa vision et son engagement, a su rassembler une communauté autour d’une passion commune pour la gastronomie et l’entrepreneuriat. En célébrant le mil et en encourageant les jeunes à suivre leurs rêves, cet événement a ouvert la voie à un avenir où la tradition et l’innovation se rencontrent.

Fatou Ba