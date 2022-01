Un Conseil des ministres avec des SG des ministres ?

Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 janvier 2021 devrait être spécial puisque certainement la plupart des ministres se trouvant à l’intérieur du pays pour battre campagne pour les locales devaient être obligés de rappliquer hier soir mardi pour venir dormir à Dakar. Juste le temps de passer quelques heures à donner leurs points de vue sur l’état d’avancement de leurs dossiers et d’écouter les directives du président de la République avant de repartir dans leurs bleds. Seulement voilà, le président Macky Sall pourrait leur épargner un tel exercice en conviant à la salle des banquets feu Bruno Diatta, les secrétaires généraux des ministères pour discuter à la place des ministres des dossiers de l’Etat. On rigole bien sûr surtout qu’en réalité dans ce gouvernement en partance la plupart des ministres ne savent absolument rien à leurs dossiers. C’est le plus souvent les SG, énarques le plus clair du temps, qui font marcher les ministères. En outre, un conseil des ministres de SG pourrait être très mal accueillis par leurs patrons parce que synonymes de trahison. Mais comme c’est Macky Sall qui décide, s’il venait à y penser, vous ne trouverez aucun ministre pour broncher.

