Un expert indépendant commis pour un nouvel audit de la dette

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement est-il sûr des chiffres qu’il avait avancés ou se dit-il que l’ampleur est plus grande ? Si nous posons cette question, c’est que, selon nos radars sensibles, le gouvernement a commis un expert indépendant pour procéder à un nouvel audit de la dette. Walay vous pouvez nous croire. Ce, compte non tenu de l’audit de la Cour des comptes conformément au Code de Transparence dans la gestion des finances publiques, pour confirmer ou non les affirmations de l’Inspection générale des finances qui, à la suite d’un audit sur la situation des finances publiques, a ‘’révélé’’ que l’encours de la dette qui était estimée à 15.500 milliards, est en réalité de 17.700 milliards de nos pauvres francs Cfa. Pour rappel, cet audit a révélé l’existence de tirages sur ressources extérieures non comptabilisés dans les statistiques nationales des finances publiques. L’Inspection générale des finances a aussi ‘’révélé’’ une lourde dette bancaire locale faite « parallèlement aux appareils requis en matière de comptabilisation budgétaire ».