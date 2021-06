Un lion meurt de Covid-19 dans un zoo indien

Un deuxième lion du zoo indien de Valandur est décédé, mercredi, des suites d’une infection au Covid-19, ont annoncé les autorités du zoo, tandis que 10 autres félins continuent d’être traités pour la maladie. Il est indiqué que les grands félins dans les installations zoologiques peuvent être plus vulnérables au Coronavirus qu’on ne le pensait.

Le lion mâle de 12 ans, nommé Padmanaban, qui recevait un traitement intensif, depuis des jours, est décédé, mercredi matin, au zoo de Valandur, près de Chennai, selon les responsables du zoo. « L’animal avait été testé positif le 3 juin, avec plusieurs autres animaux et présentait des symptômes tels que la toux et une perte d’appétit », a rapporté le Times of India. Jeudi, 10 autres animaux infectés du zoo recevaient un traitement d’une équipe vétérinaire interne et d’une équipe d’experts de la plus grande université vétérinaire de l’État.

« Deux lionnes âgées, Bhuavana, 19 ans et Kavitha, 23 ans, qui étaient gravement malades la semaine dernière, ont commencé à réagir positivement aux traitements et mangent maintenant correctement », ont déclaré les responsables du zoo. Plus tôt ce mois-ci, une lionne de 9 ans nommée Neela est décédée au zoo de Valandur après avoir été testée positive au Covid-19. Cependant, des échantillons de test de Neela, qui avaient été envoyés à l’Institut indien de recherche vétérinaire, ont également révélé qu’elle était infectée par le virus beaucoup plus virulent de la maladie de Carré (CDV), qui pourrait avoir contribué à sa mort.

Selon News Minute, les félins du zoo n’avaient pas été vaccinés contre le CDV. Après la mort de Neela, les responsables du zoo ont demandé aux autorités gouvernementales de vacciner les animaux dès que possible. Dans son rapport 2019-2020, le zoo de Valandur comptait 15 « Lions hybrides » dans sa collection. Les félins hybrides sont des croisements entre le lion d’Afrique et celui d’Asie, en danger critique d’extinction, que l’on ne trouve qu’en Inde. Le mois dernier, 8 lions asiatiques ont été testés positifs au Covid-19, au parc zoologique de Nehru à Hyderabad.

Les grands félins en danger critique d’extinction se sont depuis complètement remis du virus. Plusieurs autres grands félins dans des zoos à travers le monde, y compris des lions et des tigres, ont contracté le Covid-19, mais la plupart d’entre eux semblaient n’avoir que des symptômes bénins. Mis à part les deux morts de lions au zoo de Valandur, il n’y a aucun autre cas confirmé d’un gros félin mourant de Covid-19.