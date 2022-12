Un nouveau sit-in pour la libération de PAN

La Coordination des associations de presse (CAP) tient un nouveau ‘’Conseil des médias’’, mercredi, dans le cadre de son combat pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. Le rassemblement est prévu à partir de 10h à la Maison de la presse Babacar Touré à Dakar. ‘’Tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias sont invités au Conseil des médias (…) », indique la CAP.

Elle appelle ‘’toute la presse et tous les citoyens qui soutiennent la cause à la mobilisation et à venir massivement’’. Le journaliste Pape Ale Niang, directeur du Site d’information Dakar Matin, très critique envers les dirigeants actuels du Sénégal, est en détention depuis le 6 novembre pour ‘’divulgation d’informations (…) de nature à nuire à la défense nationale’’, ‘’recel de documents administratifs et militaires’’ et ‘’diffusion de fausses nouvelles’.

Selon Ciré Clédor Ly, l’un de ses avocats, Niang a été arrêté après avoir publié une vidéo relayant le contenu d’un rapport interne de la Gendarmerie nationale sur l’affaire Ousmane Sonko, le chef de l’opposition. Ce dernier a été inculpé de viol et placé sous contrôle judiciaire depuis près de deux ans.

Emprisonné à la Maison d’arrêt de Sébikotane, dans le département de Rufisque, Pape Alé Niang a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention qu’il juge ‘’arbitraire’’.

En visite récemment à Dakar, le Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, a promis de faire le nécessaire pour obtenir la libération du journaliste.