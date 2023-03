Un Pastéfien sous surveillance électronique

L’inspecteur principal des Domaines et actuel Directeur adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines, Waly Diouf Bodiang est libre depuis.

Waly Bodian, membre de Pastef, est assigné à résidence, donc porte un bracelet électronique. Il a été arrêté à la suite des évènements survenus le jeudi 16 mars 2023.

D’ailleurs, avant sa libération, ses collègues réunis autour de l’Amicale des inspecteurs des impôts et domaines, c’est un « Haut fonctionnaire de son rang, M. Waly Diouf Bodiang est connu pour son intégrité, son professionnalisme et son sens élevé de l’Etat et des responsabilités.

Après avoir pu échanger avec ses conseils sur les conditions de sa détention et au regard de son état de santé assez sensible, l’Amicale des Inspecteurs des Impôts et des Domaines (AIIDS) exprime toute sa fraternité et son soutien moral au collègue Waly Diouf Bodiang ». ‘Aussi, soucieuse d’une gestion apaisée de la situation, l’AIIDS demande-t-elle la remise en liberté du collègue pour lui permettre de retourner auprès de sa famille et de son Administration, afin de continuer à servir l’Etat », ont ajouté ses collègues.