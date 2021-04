Un policier viole une femme dans un commissariat

Un policier zimbabwéen du nom de Phinias Shava a été arrêté et traduit en justice pour avoir prétendument violé une femme dans un commissariat. L’officier de police âgé de 31 ans qui est en poste au commissariat de Hillside, a été traduit en justice pour deux chefs d’accusation frisant le viol. Il a profité du fait qu’il n’y avait personne pour verrouiller la porte.

Il a ensuite attrapé la femme et l’a traînée dans une autre pièce à l’intérieur du bâtiment, a déchiré tous ses vêtements, y compris ses sous-vêtements, a enlevé son uniforme et l’a violée une fois en utilisant une protection. Il aurait tenu la femme contre son gré pour le reste de la nuit. Au cours de la même nuit, il aurait violé la victime deux fois de plus. Cependant, il n’a pas utilisé de protection lors des deux dernières occasions.