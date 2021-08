Une bagarre vire au meurtre

Un individu a été interpellé pour meurtre au quartier Golf de Mbour dans la nuit du 20 au 21 août vers 01 h du matin. Tout est parti d’une bagarre entrés M. F. le tueur et B. F. la victime. Le mis en cause a été interpellé par les éléments de la Brigade de Recherches en patrouille dans le cadre d’une opération combinée de sécurisation de grande envergure. Il ressort des faits que le mis en cause s’est battu avec la victime et lui a asséné un coup de couteau. Ce dernier a perdu beaucoup de sang avant d’être acheminé à l’hôpital de Grand Mbour par des jeunes du quartier où il a succombé à ses blessures.