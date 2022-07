« Une » des journaux détournés : Première arrestation

Suite à des publications sur les réseaux sociaux de fausses « Une» du journal l’observateur et d’autres médias, la direction du Groupe Futurs Média avait sorti un communiqué pour condamner ces actes. La Direction avait aussi annoncé une plainte auprès du procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête.

Déjà une première arrestation: Papitot Kara qui avait modifié le nom du journal l’Obs en l’Ops et se chargeait de changer la Une du quotidien via les réseaux sociaux a été arrêté et placé en garde à vue.

Il est poursuivi pour propagande politique ou attaques contre l’Etat, ses institutions et les personnes qui les incarnent. .