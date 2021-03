Awa Cissé, une domestique de 17 ans et originaire de Kahone a été tuée par sa patronne à coups de bâton. Le drame a eu lieu dans la nuit du 12 mars dernier à Mékhé. La mise en cause a été placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.