Une élève meurt noyée

En quittant le domicile de ses parents à Keur Massar vers 7 heures du matin avant-hier pour se rendre à l’école, N.D., 18 ans, ne savait pas qu’elle avait rendez-vous avec la mort. La fille qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, selon nos sources, s’est rendue à la plage pour se baigner. Et quelques minutes après, elle a été emportée par les vagues. Ce qui privilégie la thèse de la noyade. Le corps sans vie de la fille a été repêché à la plage de Malika dans la nuit de lundi à mardi vers 03 heures du matin. Les personnes qui ont découvert le corps sans vie de la fille ont aussitôt saisi les limiers de Malika qui se sont rendus sur les lieux pour faire le constat d’usage. Une réquisition a été faite et la dépouille de l’élève est déposée dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie. En attendant les résultats de l’autopsie, une enquête est ouverte par la Police de Malika.