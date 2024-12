Une nouvelle doctrine nationale de police de proximité

Partager Facebook

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a initié hier un atelier stratégique de validation de la doctrine nationale de police de proximité.

La rencontre a été présidée par le Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Abdourahmane Ndiaye qui estime que cette rencontre représente une étape cruciale dans la transformation systémique de la gouvernance sécuritaire au Sénégal. A l’en croire, cette stratégie met l’accent sur le renforcement de la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Selon M. Ndiaye, la notion de police de proximité développée dans les années 1970 est devenue un modèle mondialement reconnu pour rapprocher les forces de sécurité des communautés. Au Sénégal, dit-il, la police de proximité a été institutionnalisée en 2013 avec la création de l’agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP). Abdourahmane Ndiaye souligne depuis cette date des initiatives telles que les diagnostics locaux de sécurité (DLS), les contrats locaux de sécurité (CLS) et les comités consultatifs citoyens (CCC) ont permis d’instaurer un dialogue constructif entre les forces de sécurité, les autorités administratives et les populations locales. Cependant, malgré ces avancées, avoue M. Ndiaye, il y a une nécessité de mettre en place un cadre plus robuste et adapté pour garantir une sécurité équitable sur l’ensemble du territoire national. Il est d’avis que les approches collaboratives de sécurité visent à améliorer l’efficacité, la redevabilité et la légitimité de l’action régalienne de l’État.