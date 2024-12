Une très mauvaise nouvelle pour Juan Branco

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le conseil de discipline du barreau de Paris a condamné en octobre l’avocat Juan Branco à une suspension d’activité de trois ans, dont neuf mois ferme, pour violation du secret de l’instruction, a indiqué mercredi une source proche du dossier.

Le médiatique avocat a fait appel de cette décision rendue le 8 octobre, selon cette source qui confirmait une information de La Lettre. Cet appel étant suspensif, il peut donc pour l’instant continuer à exercer.

L’examen du dossier en appel devrait intervenir d’ici un an.

Il était reproché à Me Branco, 34 ans, mis en examen pour viol dans une information judiciaire ouverte à Paris en 2021, d’avoir publié en juin 2023, sur son compte X (ex-Twitter) et sur son site internet, des extraits d’une procédure judiciaire, notamment des procès-verbaux d’audition de plusieurs femmes qui le mettent en cause, et qu’il accuse de mentir.

Le conseil de discipline a estimé que l’avocat avait manqué aux principes essentiels de la profession et au secret professionnel auquel il est tenu.

Franco-espagnol, Juan Branco est connu pour son pamphlet anti-Macron « Crépuscule » publié en 2018.

Il a notamment défendu un temps l’artiste russe Piotr Pavlenski, condamné pour avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux en 2020, contraignant ce dernier à abandonner la course à la mairie de Paris.